SKANDAL: PO NALOGU DOLOVAC IZBORNA KOMISIJA KONTAMINIRA IZBORE ZA VST!
IZBORNA komisija Visokog saveta tužilaštva nastavila je sa kršenjem svojih ovlašćenja
Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva nastavila je sa kršenjem svojih ovlašćenja, pa je kršeći član 17 stav 1 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, pokušala da odbije predlog Kolegijuma Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za kandidaturu javnog tužioca Nikole Uskokovića za izbornog člana tog Saveta na izborima koji treba da se održe 23. decembra.
Međutim, Komisija je sprečena u toj nameri budući da su, kako otkriva naš izvor, dva od pet članova napustila današnju sednicu, ne želeći da učestvuju u nezakonitom radu Izborne komisije čiji je predsednik Nebojša Popović - inače produžena ruka vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac.
Jedan od članova koji su sednicu napustili, kako saznajemo, poručio je ostalima da donose nezakonite i nepropisne odluke te da su "očigledno pod uticajem centara moći koji žele da destabiliziju javnotužilačku organizaciju u Srbiji"....
Pokušaj odbijanja kandidature Uskokovića je, kako saznajemo, usledio nakon nezakonitih i nepropisinih odluka Izborne komisije koja nije svoje odluke o kandidaturi uskladila sa odredbama Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu.
U skladu sa članom 17 Pravilnika - Kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo.
Međutim, Izborna komisija je odlukama od 9. i 10. oktobra postupila suprotno navedenim odredbama navodeći da - javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove Visokog saveta tužilaštva isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani.
Ove odluke Izborne komisije izazvale su negodovanje tužilaca širom zemlje jer su suprotne Pravilniku koji je usvojio VST, dok je Izborna komisija samo njegovo radno telo i nema ovlašćenja da menja odredbe Pravilnika.
U konkretnom slučaju Izborna komisija je mimo odredbi Pravilnika pokušala da izglasa da se ne prihvati kandidatura tužioca Uskokovića jer na kolegijumu VJT u Beogradu nisu glasali javni tužioci upućeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine.
Tužilac Uskoković ima veliko poverenje javnosti i svojih kolega. On je, podsetimo, predložen ogromnom većinom glasova kolega tužilaca iz VJT u Beogradu od 77 odsto.
Ovo je očigledno zasmetalo vrhovnoj tužiteljki koja sada na sve moguće načine preko svojih poslušnika pokušava da spreči njegovu kandidaturu i to kršenjem Pravilnika - koji je donelo najviše telo u javnom tužilaštvu - Visoki savet tužilaštva, a čiji je i ona član po svojoj funkciji.
Spornim odlukama Izborne komisije već je kontaminiran izborni proces koji još praktično nije ni počeo ! Ovome se mora stati na kraj i Popovića sprečiti u daljem kršenju javnotužilačkih propisa.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)