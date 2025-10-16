Politika

VODITELJKA N1 ZAKUKALA: "Ursula se sastala sa Vučićem i sa civilnim sektorom a sa opozicijom i studentima - ne!"

В.Н.

16. 10. 2025. u 17:00

VODITELjKA na N1 je vidno zakukala kako se Ursula Fon Der Lajen sastala sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a nije sa studentima.

Foto: Printskrin

- I sada, ona se videla sa predstavnicima vlasti, videla se sa predstavnicima civilnog sektora, nije se sastala sa predstavnicima parlamentarne političke opozicije niti sa predstavnicima studentskog pokreta  - poručila je voditeljka. 

