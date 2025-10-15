PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Foto Pink TV

Obraćanje predsednika Vučića

- Posebno mi je zadovoljstvo što smo bili u prilici da ugostimo predsednicu EK. Posebno sam joj zahvalan zato što je u više navrata dolazila na teritoriju Srbije, ne samo u njen glavni grad. Za Srbiju je članstvo u EU strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike. I to se neće menjati. Mi od početka sukoba u Ukrajini nismo otvorili nijedno poglvlje, nijedan klaster. Verujem da ono što je učinjeno po pitanju regulatorne agencije, biračkih spiskova će naići na pozitivnu ocenu. Mi se sada suoćavamo sa nelakom situacijom. NIS je pod američkim sankcijama, a onad je de fakto i po evropskim sankcijama. Nadam se da ćemo imati podršku i pomoć EU. Znam da EU ne može da izuzme Srbiju iz carine i novih kvota oko čelika. Nadam se da će EK uspeti da nađe način da zemljama kandidatima olakša. Zima za nas neće biti laka. Obezbedili smo dovoljne količine nafta i gasa. Biće teška politička zima - kazao je Vučić.

On je istakao da 54,5 posto od izvoza od zemalja Zapadnog Balkana je iz Srbije. Dodao je da je naš najveći izvoz u Nemačku.

- Mi nismo davali veoma optimistične izjave po pitanju ulaska u EU. Ja danas ne mogu da obećavam ništa, osim da ćšemo da radimo požrtvovano, naporno i nadam se da ćemo za sve to imati podršku EU i da će nas u Briselu čuti. Nije sve tako jednostavno. Vi znate koja su dva ključna pitanja za nas - naveo je predsednik.

Kazao je da su razgovarali i o čuvanju mira i stabilnosti u regionu, o dijalogu Beograda i Prištine.

- Reći ću da je za tango potrebno dvoje - istakao je Vučić.

Predsednik je kazao da se nada da će imati još susreta do kraja godine.

Vučić je zamolio Fon Der Lajen da se sledeći put sretnu u nekom drugom mestu u Srbiji.

Obraćanje Fon der Lajen

- Srbija je napravila izbor da se priključi EU i mi očekujemo da Srbija duplo brže krene svojim putem. Uzmite kao primer energetksu krizu 2022. godine koja je imala drastično dejstvo i mi smo se sa tim suočili. Možete da nastavite da računate na nas. Mi povezujemo Srbiju sa energetskim tržištem. Pozvali smo Srbiju da se pridruži mehanizmu EU za gasne nabavke. Potrebno je da vidimo napredak u oblasti vladavine prava, elektronskih medija... Želim da pozdravim napredak u vezi sa biračkim spiskovima i REM-om. Pozvala bih vas da dođete u Brisel za mesec dana da vidimo kako stvari stoje. Moram da vas pohvalim da ste 61 posto uskladili inostranu politiku sa EU. U okviru plana rasta vi ste osnovali jedan nadzorni odbor. Mislim da je to odličan signal.

Tet-a-tet sastanak Vučić i Fon der Lajen

Predsednik Vučić i Ursula fon der Lajen imali su tet-a-tet sastanak.

Svečani doček uz gardu i himnu

Predsednik Vučić dočekao je ispred Palate Srbija predsednicu Evropske komisije.

Za Fon der Lajen priređen je svečani doček kome prisustvuju i ministri u Vladi Srbije Jagoda Lazarević i Nemanja Starović, šef misije pri EU Danijel Apostolović kao i generalni direktor Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman i ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat.

Ispred Palate Srbije postavljen je svečani stroj Garde Vojske Srbije, a na dočeku su intonirane himne Srbije i EU i ispaljena počasna paljba sa 10 plotuna.

Poslednji put Fon der Lajen je bila u Beogradu krajem oktobra prošle godine, u okviru godišnje turneje po zemljama regiona.