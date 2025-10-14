SKUPŠTINA SRBIJE NASTAVILA RAD: Na dnevnom redu 48 tačaka - raspravlja se o legalizaciji, izvršiteljima i Ekspu (VIDEO)

Politika

SKUPŠTINA SRBIJE NASTAVILA RAD: Na dnevnom redu 48 tačaka - raspravlja se o legalizaciji, izvršiteljima i Ekspu

В. Н.

14. 10. 2025. u 10:22

POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su danas nešto posle 10 časova prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj će raspravljati o amandmanima na prvih osam predloga zakona.

СКУПШТИНА СРБИЈЕ НАСТАВИЛА РАД: На дневном реду 48 тачака - расправља се о легализацији, извршитељима и Експу (ВИДЕО)

Sednici prisustvuje 126 poslanika.

Sednica je počela u utorak, 7. oktobra, a poslanici su u četvrtak završili načelni pretres prvih osam predloga zakona, nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima.

Poslanici su vodili objedinjenu raspravu o osam predloga zakona koje je podnela Vlada - Predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Raspravljalo se i o Predlogu zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlogu zakona o informacionoj bezbednosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 i Predlogu zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Poslanici su na početku sednice odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.

(Tanjug)

