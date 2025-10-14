SKUPŠTINA SRBIJE NASTAVILA RAD: Na dnevnom redu 48 tačaka - raspravlja se o legalizaciji, izvršiteljima i Ekspu (VIDEO)
POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su danas nešto posle 10 časova prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj će raspravljati o amandmanima na prvih osam predloga zakona.
Sednici prisustvuje 126 poslanika.
Sednica je počela u utorak, 7. oktobra, a poslanici su u četvrtak završili načelni pretres prvih osam predloga zakona, nakon čega su prešli na raspravu u pojedinostima.
Poslanici su vodili objedinjenu raspravu o osam predloga zakona koje je podnela Vlada - Predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.
Raspravljalo se i o Predlogu zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlogu zakona o informacionoj bezbednosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 i Predlogu zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.
Poslanici su na početku sednice odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.
(Tanjug)
Preporučujemo
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)