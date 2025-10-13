SVI PADAJU I ODLAZE, SAMO JE VUČIĆ TU Uporno prete, a nisu uspeli da ga pobede ni na KiM-novi politički šamar za Kurtija, Tačija, Haradinaja

NAJVEĆA politička organizacija Srba na Kosovu i Metohiji trijumfovala je na lokalnim izborima koje su raspisale privremene prištinske institucije.

Pod njihovim nemogućim uslovima, uz pretnje, ucene, progon i pokušaj ukidanja Srpske liste, Srbi su pokazali jedinstvo i dali poverenje onima iza kojih su nepodeljeno i bezuslovno stali i država Srbija i njen predsednik Aleksandar Vučić.

Već godinama prete da je Vučić gotov, a nisu uspeli da ga pobede ni na Kosovu i Metohiji, gde su napravili uzurpatorski sistem vlasti i diskriminatorsko okruženje za Srbe. I na takvom terenu, Vučić je pobedio. U devet od 10 opština Vučić je pobedio na Kosovu i Metohiji.

S druge strane, izborne poraze moraju da analiziraju i Ramuš Haradinaj, i Hašim Tači i Isa Mustafa... I naravno Aljbin Kurti, glavni kreator zapaljive politike koju je Priština vodila poslednjih godina. Za Srbe je ona bila posebno opasna, jer je Kurti na sve moguće načine pokušavao da ih protera sa njihovih vekovnih ognjišta.

Iako se u nekim lokalnim samoupravama iščekuje i drugi krug lokalnih izbora, već sad je jasno da je Kurti doživeo političku šamarčinu, a vrlo verovatno i potpuni izborni debakl. Bez šanse da pobede u velikim gradovima, Kurti i njegovo Samoopredeljenje moraće da se otrezne od ekstremnog nacionalističkog zanosa.

Kurti je jutros, u prvom obraćanju posle izbora, izašao pred javnost kao ošamućeni bokser posle razornog udarca. Više ništa nije moglo da sakrije njegov gubitnički mentalitet. Upravo takav pristup smo videli na konferenciji za medije. Još u grogi stanju, Kurti ne prepoznaje da su ga birači kaznili. Ne, on umesto političke odgovornosti poziva policiju da pohapsi analitičare, istraživače i anketare koji su unapred predviđali njegov izborni krah.

Kako prenose prištinski mediji, Kurti je zatražio "istragu protiv kompanija koje su, prema rezultatima svojih izlaznih anketa, pogrešno prikazale ishod jučerašnjih lokalnih izbora u Mitrovici". On je pozvao pravosudne i bezbednosne organe da se "pozabave ovim pitanjem".

- Ono što se dogodilo 12. oktobra u vezi sa izveštavanjem o Mitrovici mora biti istraženo i ispitano. Ne radi se samo o grešci, već o unapred osmišljenom inženjeringu za flagrantno mešanje u izborni proces. Pogrešno predstavljene izlazne ankete, sa razlikom od 16 procentnih poena i više, od strane više organizacija za istu opštinu, kao i objavljivanje lažnih vesti o pobedniku pre zatvaranja biračkih mesta, nisu jednostavno greške - rekao je on, prenosi Gazeta ekspres.

Kurti je ocenio da su te greške narušile slobodne izbore i integritet i bezbednost države.

Vučić nije krio zadovoljstvo što je Srpska lista, u gotovo nemogućim uslovima koje je diktirao Kurti, uspela da potvrdi i osnaži srpsko jedinstvo na Kosovu i Metohiji. Pobeda Srpske liste zapravo je još jedna prilika da Vučić sa pobedničkog postolja isprati poraz još jednog albanskog lidera. Pre Kurtija su odlazili i Ramuš Haradinaj, i Isa Mustafa, i Hašim Tači... Za to vreme Vučić je ostajao uz svoj narod na KiM, a koliko mu veruju, pokazali su u nedelju.

