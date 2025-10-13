LI MING: Kina i Srbija čelični prijatelji i istinski partneri

AMBASADOR Kine u Srbije Li Ming rekao je danas da su Kina i Srbija "čelični prijatelji i istinski partneri" koji se pouzdaju jedan u drugog i koji međusobno podržavaju vitalne interese po pitanju značajnih tema.

Foto TANJUG/ VLADIMIR ŠPORCIC

- Kina i Srbija dele slavnu tradiciju suprostavljanja podelama i očuvanja jedinstva, čvrstu rešenost da se suprostave hegemoniji i politici sile, kao i zajedničku posvećenost očuvanju međunarodne pravičnosti i istorijske pravde. Dve zemlje uvek su podržavale međusobne vitalne interese i po pitanjima značajnih briga, kao i puteve razvoja koje su same izabrale - rekao je Li Ming u autorskom tekstu za Poltiku.

Podsetio je da je u septembru ove godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvan da prisustvuje obeležavanju 80 godina od pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije u Svetskom antifašističkom ratu, "tokom čega je potvrdio svoju čvrstu podršku Kini po pitanjima koja se tiču vitalnih interesa Kine, uključujući i pitanje Tajvana, još jednom pokazujući međusobno poverenje na visokom nivou između Kine i Srbije, što predstavlja pravedan glas međunarodne zajednice".

Li Ming je rekao da je Kina takođe uvek čvrsto podržavala Srbiju u očuvanju njenog nacionalnog suverenita i teritorijalnog integriteta, i spremna je da sa Srbijom ulaže napore u produbljivanje izgradnje zajednice Kine i Srbije "sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, na korist naroda obe zemlje, kako bi zajedno još više doprinele cilju mira i napretka čovečanstva".

- Kina i Srbija oduvek su bile čelični prijatelji koji se uzajamno razumeju i podržavaju - dodao je on.

Li Ming se u svom tekstu pored odnosa Kine i Srbije, osvrnuo i na obeležavanje 80 godina od pobede u, kako je naveo, Svetskom antifašističkom ratu, osnivanja Ujedinjenih nacija, pobede u Ratu otpora kineskog naroda protiv japanske agresije i povratka Tajvana.

Foto TANJUG/ VLADIMIR ŠPORCIC

- Povratak Tajvana Kini bio je rezulatat pobede u Drugom svetskom ratu i važan deo posleratnog međunarodnog poretka. Nedavno je veoma mali broj spoljinih sila lažno tvrdio da Rezolucija 2758 Generalne skupštine UN 'nema nikakve veze sa Tajvanom, širio laži i zabludu da je status Tajvana neodređen' u pokušaju da ospore autoritet UN i posleratni međunarodni poredak - rekao je Li Ming.

Kako je naveo, njihova suština je pokušaj izmene činjenice da je Tajvan deo Kine kako bi ostvarili svoj politički cilj "korišćenje Tajvana za obuzdavanje Kine".

- Da bih zaustavio glasine i ispravio pogrešne konstatacije, želeo bih da detaljno objasnim pitanje Tajvana. Nadam se da će ovo pomoći našim srpkim prijateljima da bolje shvate vitalnu brigu Kine i opšte težnje kineskog naroda. Tajvan je kineska teritorija od davnina, činjinica sa čvrstom istorijskom i pravnom osnovom. Već u 12. veku kineska vlada uspostavila je administrativne institucije i vršila jurisdikciju na Tajvanu - podsetio je on.

Li Ming dodaje da je 1985. godine Japan ratom prisilio vladu dinastije Ćing da potpiše neveravnopravni sporazum u gradu Šimonoseki i Japanu ustupi Tajvan i ostrvo Penghu, što, kako je istakao, dokazuje da je Tajvan već bio kineska teritorija pre 1895. godine.

- Dana 1. decembra 1943. godine, Kairskom deklaracijom, koju su izdale Kina, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, predviđeno je da sve teritorije koje je Japan zaplenio,uključujući i Tajvan, moraju biti vraćene Kini. Dana 26. jula 1945. godine, Potsdamskom deklaracijom, koje su izdale Kina, SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sovjetski Savez, potvrđeno je da se odredbe Kairske deklaracije moraju sprovesti. Kina je nizom dokumenata sa međunarodnom dejstvom povratila Tajvan i pravno i faktički - rekao je ambasador.

Podsetio je da je 1. oktobra 1949. godine osnovana Centralna narodna vlada Narodne Republike Kine, koja je zamenila Vladu Republike Kine, kao jedinu legitimnu vladu koja predstavlja celu zemlju.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- To je bila promena vlade unutar istog međunarodnog pravnog entiteta Kine, bez promene suvereniteta ili inherentne teritorijalne granice zemlje. Vlada Narodne Republike Kine prirodno uživa i vrši suverenit nad Kinom u potpunosti, uključujući i Tajvan. Iako su dve strane Tajvanskog moreuza zapale u posebno stanje dugoročne političke konfrontacije zbog nastavka kineskog građanskog rata i mešanje spoljinoh sila, suverenitet i teritorija Kine nikada nisu podeljeni i nikada neće biti dopustivo da budu podeljeni, a status Tajvana kao dela kineske teritorije nikada nije bio i nikada neće biti dopustivo da se promeni - dodao je on.

U oktobru 1971 godine 26 Generalna SKupština UN usvojila je Rezoluciju 2758 ogormnom većinom , "odlučujući da vrati sva prava Narodnoj Republici Kini, priznajući predstavnike Vlade Narodne Republike Kine kao jedine legitimne predstavnike Kine u UN, odmah proteravši predstavnikie Čajg Kaj Šeka sa mesta koaj su nezakonito zauzimali u UN sa svim njegovim organima".

- Princip jedne Kine osnovna je premisa temelja Rezolucije 2758 GS UN koja ga svečano potvrđuje i u potpunosti otelotvoruje. Ova rezolucije temeljno je rešila pitanje predstavljanja cele Kine, uključujući i Tajvan i UN sa političke, pravne i proceduralne perspektive, jasno stavila do znanja da postoji samo jedna Kina na svetu i Vlada Narodne Republike Kine jedini je legitimni predstavnik cele Kine, uključujući Tajvan - dodao je on.

Prema rečima Li Minga, nedavno su neke zapadne sile iskrivile i osporile Rezoluciju 2758 GS UN, ponavljajući lažnu i apsurdnu tvrdnju da je "status Tajvana neodređen" u pokušaju da otvore put Tajvanu da traži "međunarodni prostor", što ne samo da dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Kine već i autoritet UN i međunarodni poredak posle Drugog svetskog rata, a takođe gazi principe međunarodnih odnosa kao što su suverena jednakost država i nemešanje u unutrašnje poslove.