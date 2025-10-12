Politika

VUČIĆ O IZBORIMA NA KiM: Albanci su nervozni zbog značajnog srpskog izlaza, svuda je veći odziv - nadam se pobedi Srpske liste

12. 10. 2025. u 11:48

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je gradnju GAK u Višegradskoj gde se osvrnuo i na trenutne izbore na KiM.

ВУЧИЋ О ИЗБОРИМА НА КиМ: Албанци су нервозни због значајног српског излаза, свуда је већи одзив - надам се победи Српске листе

- Video sam da su Albanci nervozni zbog značajnijeg srpskog izlaza u srpskim sredinama. Svuda je veći odziv do 10 sati bio u srpskim sredinama. Nadam se pobedi Srpske liste - rekao je Vučić i dodao:

- Albanci su nevezano za to da li žive u Prištini, Tirani, Tuzima, Bujanovci opijeni posle sinoćnje pobede koje su im doneli albanski fudbaleri doneli ili lošom igrom srpski fudbaleri, ali čemo videti kako će kasnije raspoloženje biti. Ali ja bih voleo da večeras bude vaćnije slavlje od tog slavlja.

