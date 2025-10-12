VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA PORODILIŠTU U VIŠEGRADSKOJ: Država ulaže 40 miliona, nema života ni države bez dece

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinke za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj.

Obraćanje

- Za dve godine, ovo će biti sve potpuno novo. Sad izgleda kao ruševina i ispred nas je Tiršova 2 ispred KC. Vidi se ogromni napredak Srbije. Znam ja da nekim ljudima smeta to što se gradi, što ne mogu da parkiraju i prašina im smeta. Takvi smo postali ali ćemo da nastavimo i da gradimo i srećan sam zbog toga. OVde će majke imati neuporedivo veći komfor nego to su imale ranije. Bebama će prvi pogled van majčinog stomaka biti potpuno drugačiji i lepši nego ranije. Sobe sa po jednim ili dva kreveta, svako će imati svoje kupatilo, potpuno drugačije i neuporedivo bolja higijena. Planiramo izgradnju prodilišta u Nišu, Narodni front u Bežanijskoj kosi.

- Plate zdravstvenim radnicima vanredno povećane od 1. oktobra, ja sam zadovoljan. A da li će ljudi u Srbiji uvek da budu zadovoljni, plašimo da ćemo taj dan teško da dočekamo, ali ja sam srećan. Uradili smo šta smo mogli, i mnogo više nego svi u prethodnih bogami 80 godina. Najmanje 80 godina. To je ono što mogu da pamtim kroz sve akte, istorijske činjenice.

Istakao je da se nada pobedi Srpske liste, kao i konkretnim predlozima na sastanku sa direktorom Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim.

- Očekujem koristan sastanak sa Aleksandrom Djukovim i nadam se , ne mogu da kažem, ali se nadam nekakvim konkretnim predlozima verujem da će ih biti. Što se tiče Kosovo i Metohije, video sam da su Albanci nervozni zbog značajnijeg srpskog izlaza u srpski sredinama. Svuda je veći odziv do 10 sati bio u srpskim sredinama. Nadam se pobedi Srpske liste. Nadam se da će deo vlasti moće da vrate u svoje ruke i da će, ali dobro Albanci su za to ne vezano da li žive u Prištini, Tirani, opijeni posle sinoćne pobede i ogromnu radost koju su im fudbaleri doneli ili lošom igrom srpski fudbaleri. Ali bi voleo da večeras bude malo važnije slavlje u srpskim sredinama. Baš kao što su se oni radovali u albansku zastavu da se večaras ljudi raduju u srpskim sredinama

Rekao je da nije pratio šta se dešavalo tokom zasedanja Skupštine.

- Nećete se naljutiti ali ja stvarno ništa nisam pratio. Pokazao mi je stariji sin, pošto se smejao tome što je Brnabić rekla Parandiloviću i to je sve što sam video. Toliko sam se bavio drugim temama da ne znam šta se dešavalo u Skupštini. Meni je bilo važno da zakon "Svoj na svome" o legalizaciji i Zakon o izvršiteljima da budu na dnevnom redu, i jesu. Bavio sam se drugim stvarima, tako da bilo koji komentar da dam.. Ništa nisam čuo, niti imam kome šta da odgovaram, niti me baš posebno zanima.

Što se tiče blokada, izjavio je da je će se na protestima ništa veliko neće desiti osim nasilja.

- 1. novembra će se dogoditi veliko ništa kao i svaki put. Osim što će čim vam to najavljuju moraju i ne mogu iz toga više da izađu jasno biti nasilja. ljudima će sve biti jasno, ljudi će sve to da razumeju i to je to. Nema velike filozofije. Ali stvarni rezultat biće im dodatni strmoglavi pad popularnosti. Ja nemam ništa protiv, želim im uspešan rad po tom pitanju, samo neka nastave. Ljudi da ne brinu, davno je prošlo vreme kada su mogli i da maštaju. I kada su imali zančajne bezbednosne strukture, lažne. Sada i oni koji nisu smenjeni, znamo ko su. Mnogi su već promenjeni, mnogi će tek biti, tako da tu problema nema. Narodna volja je više nego jasna. Namerno sam počeo od poslednjeg pitanja da ne bi težu reč izgovorio.

Odgovorio je i na izjavu Borka Stefanovića.

- Borko Stefanović je rekao kada su radikali i socijalisti na vlasti tu su sankcije. Vidite, te demokrate su bile sa socijalistima na vlasti. Kada nam je Kosovo proglasilo nezavisnost, oni ćutali i jedino za šta su brinuli, i još su rekli "e dobro barem nemam Kosovo kao teret samo nam dajte izbore posle ne pre toga". To su ljudi koji su uveli najteže sankcije Srbiji, a te sankcije su se ogledale u 55 hiljada otpuštanja radnika, uništenju ne životnog standarda, budućnosti našeg naroda. Morali smo kroz najteže reforme da spuštamo stepen javnog duga, da podižemo Srbiju, da gradimo, da vraćamo nadu i dajemo posao ljudima. Da kažete u ovom trenutku, da kažete za situaciju oko NIS-a gde američka vlada, Bela kuća: "Mi to uvodimo zbog odnosa sa Rusijom. Nemamo ništa protiv Srbije. Deo ste velike geopolitičke igre, ništa više." I to uvode za kompaniju koju su oni prodali.

O porazu u utakmici sa Albanijom, Vučić kaže da će sagledati ovaj košmarni poraz.

- Albanci imaju ekipu jaku, igrači koji igraju od Lacija, Atlante. Nego smo mi navikli da moramo da pobeđujemo. Nije nam bila dobro pripremljena ekipa, nisu dobro igrali, i poraženi smo. Ja zbog tuge nisam mogao da spavam, a ne zbog besa. Neki ljudi su stalno besni, ali se niko ne zapita šta smo mi uradili za svoju reprezentaciju. Imali su sve što treba doduše, najbolji smeštaj, čarter letove, dobili su sve. Ali onda sam sebe našao da kritikujem, sa pravom. Jesam li ja našao za shodno da podržim te igrače kako treba. Nisam išao na stadion, zato što sam bio umoran. Bilo mi je važnije da spavam posle napornog dana, a ne da pružim podršku reprezentaciji - naglasio je Vučić.

Dodao je da na utakmici Srbija-Slovenija nije bilo skandiranja i pozdrava reprezentaciji, ali zato je zviždano Dodiku.

- Stvarno, bravo majstori. Svaka vam čast na podršci reprezentaciji, gadovi jedni najobičiniji. Izviždali ste Dodika u trenutku kada ga stranci ruše. Vikali ste pumpaj i ne znam šta još. Vikali su možda i Vučiću pederu. Pa ja to slušam od 2013. godine na svakoj utakmici. Vaši aktivisti samo to i rade, ništa drugo ne rade. Vi mrzite i košarku i fudbal. Kako smo ispratili odbojkašice? Povredila se Tijana, nismo uzeli medalju, ali uzećemo. I ja vas pitam koga smo mi to ispratili lepo - zapitao je predsednik.

Ističe i da su sinoć u Leskovcu do samog kraja navijali za Srbiju, i pored gubitka.

- Hoćete da vas podsetim kako smo juče ispratili reprezentaciju. U Nišu pred meč, kada reprezentativci trebalo da odmaraju, skupilo se 200 zgubidana i zviždalo im ispred hotela. Mislili da su Albanci, ali nisu nego su blokaderi. Pa pisali da su prazne tribine sat i po vremena pre utakmice. To vam je način ispraćaja naših reprezentativaca. Jeste li nekada to analizirali? Kako je to moguće? Jesmo li se pitali gde je naša krivica? Živ sam se pojeo što nisam bio juče na stadionu, živ sam se pojeo - istakao je on.

Vučić kaže da bi sada mnogi da vešaju fudbalere, kao i košarkaše.

- Ubiše onog Nikolu Jokića, nema šta nije dao da igra za Srbiju. "A ne ne, ćaci". Pogledajte sebe i šta ste uradili za svoju zemlju. Samo rušite svoju zemlju. Mi smo najlakše gostovanje za svaku reprezentaciju na svetu. Svi sve znaju, da naprave i uprave i timove. Ali tri dinara neće da daju ni za klub ni za reprezentaciju. Ja volim reprezentaciju, i žao mi je što nisam bio na stadionu, da pokažem ljubav prema zemlji i trobojci - naglasio je predsednik.

Za navijače u Leskovcu imao je samo reči hvale.

- Ja sam uz svoju zemlju kad je najteže. Smešno to vama, ali tako treba da se nauči. Dođe neki čudan moral sa tih tribina koji ljudi moraju ponekad da razumeju na drugačiji način. Ponosan sam na leskovačku publiku. Do 83. minuta se nije čulo čak ni "Piksi odlazi" već "Kosovo je Srbija, Srbija je Srbija". A gledaju nemoguću utakmicu, ne znate koliko je teško navijati kad gubiš od takvog protivnika gde ne očekuješ da gubiš. Koja je teška bremenita utakmica po svakom pitanju. Leskovac! Svaka čast ljudi! A mi ovde da se naučimo, izudarao bi sebe što nisam stigao na utakmicu.

On je još jednom pozvao Srbe sa KiM da pobede na izborima, kako kaže - da pobedimo u važnim stvarima.

- Glavu gore, u srpsku trobojku i do pobede večeras - zaključio je on.

"Mi nažalost pričamo više o kućnim ljubimcima nego o deci"

- Što se samog BG tiče, tamo gde su plate najveće tamo je najmanji natalitet. Kad vidite po prijavi, najslabiji je Vračar, Stari Grad, Savski Venac, Novi Beograd. Bukvalno svuda gde na Vračaru je prosečna plata 1700 evra. Prosečna, ne najveća. Samo da imate u vidu. Očekujte da bude skoro 2000 već decembra, januara. Tu nam je najmanji natalitet. Sve što ljudi bolje žive, oni - hvala i čast izuzecima - sve manje imaju decu. Jako je važno da imamo decu i da brinemo o deci. Mi nažalost mnogo više pričamo o kućnim ljubimcima nego o deci. Nemam ništa protiv, volim, posebno pse, ali nemojte da se ljutite. Niti ima života niti države bez dece.

- Mi smo zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom u Evropi. Nijedna zemlja nije uspela u potpunosti da savlada te probleme. Bolji standard svakoga od nas pravi sebičnijim, i više bismo da brinemo o sebi nego o drugima. Trude se ljudi u svetu da nađu rešenja, pa uglavnom time nadomešćuju migracijama. A onda to izaziva pobunu domicilnog stanovništva, koji smatraju da im se uzima deo hleba - rekao je Vučić.,

Nema života ni države bez dece, istakao je on.

- 2027 otvaramo GAK i Tiršovu, 2028 otvaramo Niš i Narodni front. Da budem sasvim iskren, održavanje je najteže. Promeni slavinu, promeni ovo. Koliko para da se uloži u održavanje. Mi smo to sa Putevima, kao što je neko radio Ložionicu, da obučavaju ljude da održavaju.

Rekao je da se najviše kod nas ulaže u održavanje najbitnijih auto-putova i uporedio sa onima u Hrvatskoj.

- Mi ćemo ovo da napravimo sve novo. Sve se ruši. Sve će biti potpuno novo, ok je godine tri, ali mora da se održava inače propada. Niko o tome neće posebno da brine, i onda za sve mora dopis pa neki Ćata odlučuje pola godine. Moramo da radimo na tome.

Pomenuo je plan Bajdenove administracije za održavanje objekata i naglasio je da je održavanje kod nas je to uvek veliki problem.

- Pogledajte vi koliki je ovo objekat za decu. Tiršova 2. Sad je završen spolja, pa fasada pa idu unutrašnji radovi. To je veličanstven objekat. Niko neće imati ovakvu bolnicu za decu na Balkanu. Kako će da bude za 10 20 godina?

Rekao je da će biti mnogo lepše majka i da je srećan zbog toga.

- Ja o tome ne mogu da govorim. Ja mogu da vam govorim o objektima. Da li sam srećan sa svim što se zbiva? Ne mogu da budem srećan. Kada vidite da postoje ljude koji kažžu "e ove neću da lečim" kao što je bilo u Hitnoj Novi Sad, kao što je bilo ovde na dečijoj u Tiršovoj. Zamislite da nećete da lečite neku decu zato što im se roditelji ne slažu sa vašim političkim mišljenjem. A vi ste mnogo pametni, znate bolje od države kako da se radi. Ne mogu zbog toga da budem srećan, ali uvek se setim na Paštora pokojnog, i deo mene je otišao sa njim. Uvek smo razovarali. Bio je mudar, gotovo nikad nije tešku reč izgovarao, ali je bi ponekad umeo u pravom trenutku da opsuje i opiše prirodu naših odnosa i od njega sam slušao šta smo radili, On je mnogo godina bio u partnerstvu sa DS, bio je predstavnik manjinske stranke. I napustio ih je kada je video šta su radili protiv odnosa Srba i Mađara. Rekao mi je jednom: Samo kada pogledaš puteve i pruge, niko od nas neće to izgraditi - odgovorio je na pitanje kako se zdravstvo promenilo od početka njegove vladavine do sada.

- I ponosan sam na to, čovek valjda kada pređe pedesetu počne da gleda za sobom, jedan pogled je uvek u retrovizoru. Jeste li učinili nešto, pomogli svom društvu. Šta ste ostavili, šta ste napravili. I na to jesam ponosan - kazao je on.

Kaže da jedva čeka da dočeka prvu utakmicu na Nacionalnom stadionu.

- Nadam se da ćemo tada imati bolje rezultate. To je verovatno bio najteži projekat, iako je bio jeftiniji od mnogih drugih. Svaki put i pruga su bili jeftiniji, ali toliko ometanja... Beograd na vodi mi je, ništa ne možete da poredite sa decom. Ali u tom poslovnom smislu nešto što smo rodili kao ideju i izgurali uprkos pritiscima. Ne postoji niko od vas ko tamo ne ide u restorane i šoping molove - naglasio je Vučić.

Vučić stigao na gradilište

Naglasio se je koliko je bitan ovaj objekat jer nam je "tu baza, državna banka ćelija" i prisetio se kako je svog sina izveo iz ove klinke.

Rekao je da je uloženo 40 miliona evra i da će sve biti potpuno drugačije.

Godišnje se rodi oko 5000 beba, međutim veruje se da će taj broj padati.

- Nalazimo se u GAK u Višegradskoj, u najvećem porodilištu u Srbiji, tu nam je i banka matičnih ćelija. Još se sećam kad sam starijeg sina izveo odavde. Sad ide velika sanacija, ulažemo 40 miliona evra i da bude sve potpuno proenjeno. Po sobama više neće biti po 10 porodilja, već po jedna, dve, tri. Ukupno će biti 540 ležajeva, od toga je 366 za majke, a ostatak za bebe - rekao je predsednik.

Radovi u Višegradskoj

Ekipa "Novosti" danas je na gradilištu klinke za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi u obilazak radova na sanaciji i adaptaciji objekta u 11 časova.

