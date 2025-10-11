Politika

MOĆAN VIDEO IZ ZEMUNA: Podrška Srbima sa Kosova i Metohije na skupu građana protiv blokada (VIDEO)

Novosti online

11. 10. 2025. u 18:50

GRAĐANI Zemuna okupili su se da pruže podršku Srbima sa Kosova i Metohije i da kažu da su protiv blokada.

МОЋАН ВИДЕО ИЗ ЗЕМУНА: Подршка Србима са Косова и Метохије на скупу грађана против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć