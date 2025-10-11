JEŠIĆ UDARIO NA BLOKADERE I blokaderi su protiv blokadera, ovo je opšti rat (VIDEO)
Osnivač Građanskog pokreta Solidarnost i blokader Goran Ješić podelio je objavu najavjenog blokaderskog skupa
On je snimak Farmaceutskog u blokadi na X-u podelio, sa podsmešljivom porukom:
- Posle odbrane Kosova idemo za Knin!
Ipak, ima nečeg realnog u Ješićevom podsmehu kolegama blokaderima - oni su nakon najave da će građani protiv blokada održati skupove podrške Srbima na KiM brže-bolje organizovali sopstvenu verziju skupa podrške sunarodnicima sa Kosmeta.
Toliko daleko su otišli u tom prepisivanju, da su upotrebili i poznatu frazu "Predaja nije opcija".
