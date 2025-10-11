Politika

JEŠIĆ UDARIO NA BLOKADERE I blokaderi su protiv blokadera, ovo je opšti rat (VIDEO)

В.Н.

11. 10. 2025. u 14:56

Osnivač Građanskog pokreta Solidarnost i blokader Goran Ješić podelio je objavu najavjenog blokaderskog skupa

ЈЕШИЋ УДАРИО НА БЛОКАДЕРЕ И блокадери су против блокадера, ово је општи рат (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

On je snimak Farmaceutskog u blokadi na X-u podelio, sa podsmešljivom porukom:

- Posle odbrane Kosova idemo za Knin!

Ipak, ima nečeg realnog u Ješićevom podsmehu kolegama blokaderima - oni su nakon najave da će građani protiv blokada održati skupove podrške Srbima na KiM brže-bolje organizovali sopstvenu verziju skupa podrške sunarodnicima sa Kosmeta.

Toliko daleko su otišli u tom prepisivanju, da su upotrebili i poznatu frazu "Predaja nije opcija".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKA KONVENCIJA SRPSKE LISTE U ZVEČANU: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naš narod, budućnost
Politika

0 2

VELIKA KONVENCIJA SRPSKE LISTE U ZVEČANU: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naš narod, budućnost

SRPSKA lista održala je danas u Zvečanu poslednju konvenciju u okviru kampanje za lokalne izbore koji će se u AP Kosovo i Metohija održati u nedelju, a sa skupa je poručeno da se srpski narod sutra olovkom bori za svoj opstanak na vekovnim ognjištima, za budućnost srpske dece, a istaknuto je i da to neće biti samo pobeda Srpske liste, već celog srpskog naroda, srpske slobode, kojom će se čuvati sve što je srpsko na KiM.

11. 10. 2025. u 15:42

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal