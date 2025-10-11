ZAVRŠEN VELIKI MITING SRPSKE LISTE U ZVEČANU: Hiljadu Srba u sali ponosno nose sprske trobojke (FOTO)

SVE je spremno za veliki završni miting Srpske liste koji se održava u Zvečanu.

Novosti

Gotovo hiljadu Srba prisutno je u sali ali i ispred nje, koji ponosno nose srpske trobojke, a čitava sala ukrešena je crveno-plavo belim bojama i zastavama Srpske liste.

Novosti

Mitingu uz narod prisustvuje rukovodstvo Srpske liste i kandidati za gradonačelnike u 10 opština sa srpskom većinom, kandidati za odbornike Zvečana…

Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je i danas Srbe sa Kosova i Metohije da izađu sutra na lokalne izbore i glasaju za kandidate Srpske liste, jer samo ona zastupa interese srpskog naroda.

Novosti

- Pozivam ljude da izađu u velikom broju i glasaju za Srpsku listu. Važno je da ljudi pruže podršku našem narodu na KiM. Srbija ne krije podršku Srpskoj listi i hvala ljudima koji podržavaju Srbe na KiM i bore se za srpsko ime i prezime - rekao je Vučić.

Novosti

Pozvao je građane i na današnje skupove, koji su najavljeni širom Srbije, da i na takav način pruže podršku Srbima na Kosovu i Metohiji.

Novosti

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć