TURSKA PRETNJA SRBIMA I MIRU NA BALKANU: Analiza "Novosti": Koje su moguće posledice poslednje isporuke hiljadu dronova iz Ankare Prištini

POTEZ Ankare da protivno svim međunarodnim sporazumima i dokumentima nastavi naoružavanje vojske lažne kosovske države i to sa hiljadu dronova, direktna je pretnja miru i stabilnosti ne samo na KiM, već čitavom regionu i jasna potvrda opasne strategije Turske da preko albanskog faktora sprovede svoju neoosmansku doktrinu na Zapadnom Balkanu.

Na ovo su juče upozorili sagovornici "Novosti", dok je predsednik Aleksandar Vučić uputio poziv svim državama da poštuju međunarodno javno pravo, Povelju i rezolucije Ujedinjenih nacija:

- Srbija zahteva i moli UN da reaguju i da se poštuju dokumenta ove organizacije. Nama u ovom trenutku nije potrebno dalje zaoštravanje, čuvaćemo mir i stabilnost. Molimo naše turske partnere, molimo ih još jednom da razgovaraju sa nama, da uvaže ne samo naše interese, već i celog regiona.

Vučić je tokom obraćanja javnosti ukazao da je jasna namera privremenih institucija u Prištini da uz pomoć svojih saveznika, među kojima prednjači Turska, realizuju tzv. desetogodišnji plan tranzicije KBS-a u "vojsku Kosova":

- Naoružanje kojim raspolažu i koje im se dostavlja nije sila koja može Srbiju da uplaši, pobedi, ugrozi, ali je zabrinjavajuća namera da se sa tim nastavi.

Navodeći da je snažno reagovao nakon što je stigla vest o dodatnom naoružavanju Albanaca na KiM od strane Turske, kao i da to nije od juče, Vučić je kazao da će opet razgovarati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom:

- Video sam glupe natpise uglavnom u domaćoj štampi da sam se ranije grlio sa Erdoganom, da vam kažem - uvek ću da budem dobar domaćin Erdoganu. Reč je o velikom lideru, velike i uspešne zemlje - istakao je Vučić.

Za četiri godine 702 napada na Srbe VUČIĆ je uoči lokalnih izbora na KiM 12. oktobra pozvao Srbe da na njih izađu i glasaju za Srpsku listu, kojoj, kaže, ne naređuju ni Kurti ni strane ambasade. Nabrojao je sa čime se sve srpski narod na Kosovu suočava od februara 2021, odnosno od dolaska Kurtija na vlast. Od tada do danas su, kaže, zabeležena 702 neprocesuirana etnički motivisana napada na Srbe i SPC, od čega 37 na decu, a 115 na crkve i verske objekte. Uhapšeno je 157 Srba, bez ikakvog zakona i optužnica, šestoro Srba ranili su pripadnici prištinskih bezbednosnih formacija službenim oružjem, od toga jedno dete, Stefana Stojanovića iz Gotovuše.

Na pitanje "kakav je to misaoni proces kod njega" s obzirom na to da je pre godinu dana govorio o "zlatnom dobu odnosa Srbije i Turske", a u sredu spominjao "povratak Otomanskog carstva", Vučić je rekao da je to logičan misaoni proces odgovornog i racionalnog predsednika jedne zemlje, koji svoju zemlju voli najviše na svetu, razume koliko je Turska važna i koliko je Erdogan značajan lider i trudi se da izgradi najbliže odnose, ali i da zaštiti srpski narod na Kosovu.

- To sam uspeo da uradim i to jeste zlatno doba odnosa Srbije i Turske. A, posao predsednika je da u trenutku kada neko naoružava na protivzakonit način one koji progone Srbe na Kosovu i Metohiji da na to ukaže. Da nisam to učinio, rekli biste da sam kukavica i da nisam smeo ništa da kažem velikom svetskom lideru.

To je, dodao je, uradio i pre više od godinu dana u Njujorku, kada je Erdoganu već jednom ukazao na problem turskog naoružavanja Prištine. Istu molbu, kako je naveo Vučić, uputio je i Amerikancima, a onda su oni, ipak, Prištini odobrili rakete "džavelin".

- I tada sam se ponašao odgovorno. U sredu sam reagovao, jer je poslednji čas kada moram da reagujem. Inače bih uradio sve da ne moram da reagujem i da čuvam najbliže odnose sa Turskom. Ali, ne po cenu opstanka našeg naroda na KiM. Uvek ću da poštujem Erdogana, prvi sam ga podržao kada se u Turskoj desio puč i ne kajem se. Ali, kakve to veze ima s tim što sam stao u odbranu srpskog naroda. To je misaoni proces svakog Srbina, rodoljuba i svakog normalnog čoveka, logičan i jasan - rekao je Vučić.

Osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin upozorio je juče da ako "ne budemo imali hrabrosti da stvorimo srpski svet, dočekaćemo da živimo u turskom svetu":

- Turska je nastavila da naoružava Šiptare na KiM. Valja opremiti Šiptare da budu koristan deo antisrpskog vojnog saveza Slovenije, Hrvatske i Albanije. Srbi, šta vam nije jasno - upitao je Vulin.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković upozorio je da se Kurti ne naoružava da bi napao Albaniju:

- Sa Albanijom i Hrvatskom on stvara savez kršeći sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja. Ne ugrožava ni Bugarsku, jer ona želi da se priključi tom vojnom savezu, ni Crnu Goru koja je priznala Kosovo. Ovo je direktna pretnja isključivo Beogradu. Dobro čitamo sve što radi Turska na prostoru KiM.

Od "puma" do saniteta VUČIĆ je juče naveo da se intenzivira opremanje prištinskih formacija složenim borbenim sistemima, u čemu prednjači Turska, ali im svi ostali, Amerikanci, Nemci, Englezi, Hrvati, Slovenci, daju ponešto. - Neki im daju šlemove, neki pancire, TKI opremu, uniforme, sredstva za ličnu zaštitu vojnika, Velika Britanija opremu za strelišta, poligone za fizičku obuku, Nemačka više od 300 kamiona i ostalih transportnih vozila, 375 komada vozila za razbijanje demonstracija, centar za simulacije, sanitetsku opremu, kabinet za učenje nemačkog jezika - naveo je Vučić. Priština je ranije nabavila i turske dronove TB2 "bajraktar" i američke dronove "puma".

Diplomata Zoran Milivojević kaže za "Novosti" da će potez Turske svakako uticati na naše bilateralne odnose, jer je Ankara prekršila međunarodno pravo i to dok je turski general na čelu Kfora, koji deluje u okviru Rezolucije 1244.

- On bi prvi trebalo da reaguje na isporuku dronova, jer je ovde reč o nastojanju da se osnaže tzv. kosovske bezbednosne snage u formi vojske, koja je prema Rezoluciji 1244 nedopustiva. Potez Ankare sada dovodi u pitanje mir i stabilnost na Balkanu, što je u srži Rezolucije SB.

Milivojević podseća i da je Turska bila druga zemlja koja je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, posle SAD:

- Ta odluka je bila u skladu sa njenom spoljnopolitičkom strategijom koja računa ovaj prostor Zapadnog Balkana kao nekakvu sferu svog interesa. Od prvog dana tzv. nezavisnog Kosova, Turska se oslanja na islamski, muslimanski faktor ovde, u prvom redu albanski, kojeg prepoznaje kao svoju interesnu sferu. I u tom smislu je njihov nastup prema Prištini u funkciji potvrde kosovske državnosti, ali i u funkciji promovisanja te neosmanske doktrine i strategije, koja je, ponavljam, u osnovi spoljne politike Ankare.

Dodik: Brutalna pretnja KADA Turska na Balkan šalje dronove, prestaje neistina o prijateljstvu i dobrim odnosima i šalje poruku neoosmanizma. Slanje oružja tzv. Kosovu nije čin koji podstiče mir, već čin otvorenog neprijateljstva. Isporuka kamikaza dronova Prištini nije nikakva saradnja, već brutalna pretnja Srbiji i Srbima i podrška Kurtiju u predizbornoj kampanji, kao glavnom eksponentu antisrpske politike i da bukvalno preti Srbima - poručio je juče predsednik RS Milorad Dodik. On je naveo da Turska flagrantno krši međunarodno pravo i Rezoluciju 1244 i da pokušava da se na Kosovu obnovi mentalitet nekadašnjeg kosovskog vilajeta - politički projekat čiji cilj nije bio samo da Srba ne bude na KiM, nego da ih nestane svuda gde su vekovima opstajali. - Zato je politika predsednika Vučića o stalnom jačanju Vojske Srbije jedina ispravna. Vreme je da prestanemo da verujemo u deklarativne izjave Turske o saradnji sa svim narodima u BiH. Dodik je upitao i da li je sledeće isporuka oružja Bošnjacima u BiH koje bi uperili protiv Srba i Hrvata? - Srbi u RS treba pažljivo da posmatraju isporuku dronova Kosovu, jer to nije poruka samo za Srbiju, već i za sve one koji se u BiH ne mire s politikom pokornosti. Kada se oružje deli selektivno, a mir propoveda deklarativno, onda to nije diplomatija - to je strategija pritiska. I zato Srbi više nemaju luksuz da se zavaravaju - u ovim vremenima najvažniji saveznik jeste jedinstvo.