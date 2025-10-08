NENAD JEZDIĆ JE POKAZAO NAJVEĆI INTEGRITET OD SVIH NJIH Vučević: Ako ne podržavate njihov stav, nećete dobiti posao
LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osvrnuo se u gostovanju na Kurir televiziji o situaciji glumca Nenada Jezdića, a koji se našao na meti korisnika društvenih mreža i opozicionih medija jer nije podigao indeks nakon završene predstave u pozorištu
Predsednik Srpske napredne stranke naglasio je da se politički stav iskazuje na drugim mestima i da ljudi ne plaćaju karte u pozorištu da bi gledali lične stavove glumca.
-Treba da imamo stvari koje su za nas osnovni principi od kojih ne možemo odustajati. Postoje principi koji vas definišu. Nenad Jezdić je pokazao lični integritet. Nije blokader, nije ni za SNS. Pokazao je najveći integritet od svih njih. Politički stav iskažite na trgu, na društvenoj mreži, ali ljudi ne plaća se karta u pozorištu da bi gledao lični stav glumca ili režisera. Živimo u vremenu u kojem ako ne podržavate naš stav, nećeš dobiti posao, nećeš snimiti album. Zar to nisu pravi primeri kensel kulture- upitao je Vučević.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
