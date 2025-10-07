N1 SLAGAO KAO NIKADA DO SADA! Preneli potpuno lažnu izjavu Vučića, pročitajte šta je istina

BLOKADERSKI medij N1 masno je danas slagao prenoseći lažnu izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

N1 je objavio, da je Vučić danas izjavio da će "zaposleni u data centru eUprave biti uhapšeni ukoliko u slučaju sajber napada ili nestanka struje budu izgubljeni pohranjeni podaci".

Potpuno lažno prenesena izjava koja nema veze sa realnošću.

Pročitajte kome je Vučić poručio da će biti uhapšen, ukoliko doživimo "blek aut" odnosno nestanak struje u zemlji na dan, ili dva:

- Imali smo najviši nivo sajber napad na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu. Ono što je bilo pohranjeno u data centru, tu nisu uspeli ništa, i zato je važan data centar. Uspeli su da nam naprave štetu u EPS-u, Katastru, Ministarstvu pravde, zato što su se svi oni pravili pametni i nisu pohranili svije podatke u data centru.

Razgovarajte sa svima koji nisu pohranili svoje podate u data centru. Nije problem, neće da drže u data centru, možete, ali ćete da budete uhapšeni ako budemo imali balck out, kao što su imale Španija , Češka i ostali, a niste pohranili podatke u data centru. Samo ih to obavestite i recite im unapred: Desi li nam se da ceo dan ili dva dana nemamo električne energije, desi li im se bilo šta na sličan način, svi će da budu uhapšeni. Samo im to recite. Zato što imamo na vreme mogućnost, jer podaci u data centru i sve to što čuvamo, pružaju mnogo veću zaštitu, nego što oni mogu kroz svoje softverske sisteme da zaštite. Nema problema, niste prihvatili, mi nemamo ništa protiv, vi imate svoje biznise, radite šta hoćete, zarađujte pare koliko hoćete, ali odgovaraćete i svi ćete u aps ukoliko se u Srbiji tako nešto dogodi. Ja mislim da je to fer i pošteno.