"STOKO, CRKAO SI": Monstruozan komentar blokadera na smrt Đura Race (VIDEO)

В. Н.

07. 10. 2025. u 11:45

NA smrt Đura Race, oca tragično nastradale Goranke Race, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, blokaderi ostavljaju jezive komentare.

СТОКО, ЦРКАО СИ: Монструозан коментар блокадера на смрт Ђура Раце (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Zato si stoko i crkao jer si prodao svoje dete za Vučićeve opljčkane pare - navodi se u jezivom komentaru, koji je blokder objavio na društvenim mrežama.

