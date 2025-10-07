"STOKO, CRKAO SI": Monstruozan komentar blokadera na smrt Đura Race (VIDEO)
NA smrt Đura Race, oca tragično nastradale Goranke Race, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, blokaderi ostavljaju jezive komentare.
- Zato si stoko i crkao jer si prodao svoje dete za Vučićeve opljčkane pare - navodi se u jezivom komentaru, koji je blokder objavio na društvenim mrežama.
EVO ŠTA JE VUČIĆ REKAO MILANOVIĆU, OSMANI I BEGAJU Otkrio šta se dešavalo u Draču: "Zastupao sam politiku i interese Srbije"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom otvaranja "Ložionice", na pitanje novinara, govorio je o dešavanjima u Draču gde je učestvovao na samitu Procesa Brdo-Brioni.
07. 10. 2025. u 12:23
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
ŠURAK MU JE POZNATA FACA: Žena Nenada Jezdića je rođena sestra našeg slavnog sportiste (FOTO)
OSIM slavnog muža, supruga Nenada Jezdića ima i poznatog brata.
06. 10. 2025. u 13:03
Komentari (0)