ODBOR ZA FINANSIJE SKUPŠTINE SRBIJE: Prihvatio Predlog izmene zakona o posebnim postupcima oko Ekspa

ODBOR za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije prihvatio je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, koji je podnela Vlada 12. septembra 2025. u načelu.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Slavica Savčić rekla je, obrazlažući taj predlog, da je javna rasprava o Nacrtu izmena i dopuna ovog zakona održana u periodu od 19. juna do 18. jula 2025. godine prikupljanjem pisanih komentara i održavanjem prezentacije radnog teksta nacrta zakona i rasprave teksta u formi okruglog stola.

-Izmenama zakona je preciziran predmet uređivanja ovog zakona tako da obuhvata i sadržaje van granica prostornog plana koje predstavljaju isključivo izgradnju neophodne infrastrukture koja ne obezbeđuje funkciju objekata koji su izrađeni u okviru prostornog plana, rekla je ona.

Kako je navela, izmenama zakona je izvršena dopuna definicija investitora tako da investitor u smislu ovog zakona obuhvata jedinice lokalne samouprave i privredna društva osnovana od strane Srbije.

Prema njenim rečima, izmenama zakona je propisano da investitor može poveriti upravljanje delovima Ekspo kompleksa posebnom privrednom društvu ili društvu posebne namene na osnovu ugovora kojim se regulišu uslovi upravljanja pod kojima se nepokretnost daje na upravljanje ili na korišćenje, kao i naknada za upravljanje i postupak vraćanja nepokretnosti po isteku perioda upravljanja.

-Ovim odredbama se daje mogućnost organizatoru izložbe koji u skladu sa konvencijom o međunarodnim izložbama i propisima donesenim za njenu primenu ima niz obaveza i odgovornosti prema učesnicima izložbe da uspešno sprovede aktivnosti u vezi sa organizacijom izložbe, rekla je Savčić.

Takođe, dodala je da predlog zakona propisuje i da se infrastrukturni objekti i objekti u okviru prostornog plana, kao i infrastrukturni objekti koji nisu obuhvaćeni prostornim planom, ali predstavljaju neophodnu infrastrukturu, mogu koristiti, odnosno pustiti u rad, kao i priključiti na komunalnu i ostalu infrastrukturu po izdavanju pozitivnog izveštaja komisije za tehnički pregled.

Ona je istakla i da izveštaj komisije mora da sadrži konstatacije da su ispunjeni osnovni zahtevi za objekat propisani zakonom kojim se uređuje planiranje i zgradnja objekta i drugi uslovi propisani podzakonskim aktom.

Naglašava i da izveštaj komisije potvrđuje bezbednost, odnosno podobnost objekta za korišćenje, odnosno puštanje u rad u skladu sa opštim režimom propisanim zakonom o planiranju i izgradnji.

-Objekti i infrastrukturni objekti mogu se koristiti, odnosno pustiti u rad najduže 24 meseca počevši od dana izdavanja pozitivnog izveštaja komisije za tehnički pregled, kazala je ona i dodala da izvođenje radova na izgradnji paviljona može da počne po izdavanju pozitivnog izveštaja komisije za tehnički pregled.

Savčić je navela i da su paviljoni za koje se izdaje pripremna građevinska dozvola pripremno montažno-demontažnog karaktera, pa se nakon završetka međunarodne specijalizovane izložbe EXPO Belgrade 2027 uklanjaju, a po uklanjanju paviljona, objekti u okviru kojih su oni bili postavljeni se prilagođavaju za trajnu upotrebu, nakon čega je investitor dužan da podnese novi zahtev za izdavanje upotrebne dozvole u skladu sa zakonom u kojem se uređuje planiranje i izgradnja objekata.

Na 32. sednici ovog odbora danas je razmatran i prihvaćen i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe o privilegijama i pogodnostima neophodnim za učešće na međunarodnoj priznatoj izložbi EXPO 2027, koji je podnela Vlada 29. avgusta ove godine, a kako je kazala Savčić, cilj ovog ugovora je da se definišu privilegije i pogodnosti za države i međuvladine organizacije kao zvanične učesnike izložbe i pravna lica i druge organizacije kao nezvanične učesnike izložbe.

Prema njenim rečima, ugovor je zasnovan na modelu koji je izradio Međunarodni biro za izložbe i na sporazumima koje je Međunarodni biro za izložbe zaključivao sa zemljama domaćinima prethodnih EXPO izložbi.

Članovi Odbora za finansije Skupštine Srbije danas su većinom glasova prihvatili i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji plaćanja između Srbije i Francuske agencije za razvoj, koji je podnela Vlada Srbije takođe 5. septembra, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Drugoj kreditnoj liniji za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između naše zemlje i Francuske agencije za razvoj podnetog 5. septembra ove godine.

Od ukupno 13 prisutnih članova odbora, 10 njih je podržalo i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Srbije koju zastupa naša Vlada delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) „Reforma sektora energetike i životne sredine u Republici Srbiji 2“ podnetog 5. septembra 2025. godine.

Prihvaćen je i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad B, između Srbije i Evropske investicione banke (EIB), kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje projekta modernizacije poreske administracije) između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koje je Vlada podnela 5. septembra.

Na današnjoj sednici Odbora za finansije Skupštine Srbije, članovi tog odbora prihvatili su i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji) između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada 18. septembra ove godine.

