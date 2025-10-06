Politika

"NEMATE POJMA O DEMOKRATIJI" Čitava Iks zajednica ustala i poklopila blokadere

В.Н.

06. 10. 2025. u 15:25

NA društvenim mrežama došlo je do velike promene. Čitava Iks zajednica ustala je i poručila "studentima", tj. blokaderima, da nemaju pojma o demokratiji.

Foto: Printskrin

Milana, korisnica mreže X, ranije poznate kao Tviter, poručila je blokaderima da nemaju izgrađenu političku kulturu.

- "Bezuslovna podrška" je u suštini antiteza pluralizmu koji studenti deklarativno promovišu.

- To je gašenje prostora za kritičko mišljenje, koje bi upravo studenti trebalo da neguju. Oni za sada nemaju izgrađenu političku kulturu dijaloga - navela je u objavi.

