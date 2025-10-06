"NEMATE POJMA O DEMOKRATIJI" Čitava Iks zajednica ustala i poklopila blokadere
NA društvenim mrežama došlo je do velike promene. Čitava Iks zajednica ustala je i poručila "studentima", tj. blokaderima, da nemaju pojma o demokratiji.
Milana, korisnica mreže X, ranije poznate kao Tviter, poručila je blokaderima da nemaju izgrađenu političku kulturu.
- "Bezuslovna podrška" je u suštini antiteza pluralizmu koji studenti deklarativno promovišu.
- To je gašenje prostora za kritičko mišljenje, koje bi upravo studenti trebalo da neguju. Oni za sada nemaju izgrađenu političku kulturu dijaloga - navela je u objavi.
Preporučujemo
VUČIĆ ČESTITAO NENADU JEZDIĆU: "Svi znaju ko je on i zato je on vest"
05. 10. 2025. u 23:29
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)