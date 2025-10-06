"EKSTREMISTI KOJI ZAGOVARAJU NASILNU SMENU VLASTI" Brnabić: Mediji pod Šolakovim uticajem sa novinarstvom nikave veze nemaju
MEDIJI pod Šolakovim uticajem više ni ne kriju da sa novinarstvom nikave veze nemaju, već da su ekstremisti koji zagovaraju nasilnu smenu vlasti, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić, reagujući na tekst koji je objavila Nova S pod naslovom "Šta će ostati od Srbije ako Vučićev režim opstane: Ovo su razlozi zbog kojih je pobuna građana presudna".
- Važno je, ponovo, napomenuti da oni pozive na nasilje na ulicama zagovaraju samo i isključivo zato što je to u poslovnom interesu čoveka koji ih plaća - Dragana Šolaka. On ih je prodao za 1,6 mlrd evra, a sada želi da zadrži uticaj nad njima, a kako bi dodatno uvećavao svoje bogatstvo na leđima ove zemlje i naših građana. Nema tu ničega osim želje za još novca, za još moći, i želje za osvetom Aleksandru Vučiću jer je branio državu od njih, umesto da, kao što su to radili svi pre njega, potčini državu Šolakovim interesima. I, još jednom, nakon ovako ogoljenih poziva na nasilje i nasilno rušenje ustavnog poretka, gde je tužilaštvo, gde su institucije, gde su Saveti za štampu, ANEM-i, UNS-ovi i NUNS-ovi da podsete šta je novinarstvo i uloga medija u društvu, a šta svakako nije - objavila je Brnabić na mreži X.
