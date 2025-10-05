VUČIĆ OTKRIO: Unezvereni Miša Bačulov viđen kod nadstrešnice u Novom Sadu nekoliko sati pre pada

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u emisiji HitTvit otkrio je da je pre pada nadstrešnice tuda prošao unezveren Miša Bačulov.

Foto: Printskrin

Kaže i da danas ne veruje u to da je bila sabotaža na nadstrešnici u Novom Sadu.

- I danas ne verujem u to. Ne isključujem mogućnost. Tek pre nekoliko dana smo dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bili. Vidimo kako Miša Bačulov tuda nekoliko sati pre pada nadstrešnice tuda unezvereno šeta. Ne kažem da je nešto uradio, ali zašto to niko nije znao? Dana 02.11.2024, viši javni tužilac u Novom Sadu, Aleksandar Amidžić, izdate su dve naredbe o izuzimanju snimaka. Na prvoj naredbi, traži se izuzimanje od 11 do 13 časova, a na drugoj od 11.50 do 12 časova. Naše pitanje je zašto je to uređeno? Što nas niko nije obavestio o oveme? - kazao je on. - Zašto su pojedine strukture u državi krile? Interesantno je da mi ovo nismo znali.

Vučić izjavio da niko nikada korupciju u vezi pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu nije dokazao, ukazujući da su oni koji su želeli da sprovedu revoluciju unapred doneli presudu.

Država je, kako je rekao, onda morala da dokazuje ono sa čime su izašle strane službe odmah - "ruke su vam krvave, vi ste ubice, a to je sve zbog korupcije".

- Niko korupciju nikada, ne samo da nije dokazao, videćete da i neće. Naravno da sam tužan i želim pravdu za ubijene ljude, ništa važnije nema na svetu. Samo je jedna stvar gora od toga, da se ne pronađe pravda za te ljude - rekao je Vučić na TV Pink.

Kako je rekao, unapred je bila doneta presuda i krenulo se sa tim.

- Onda kreće opšta hajka, mi tražimo borbu protiv korupcije, a policija zajedno sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i nekim drugim tužilaštvima kreće u hajku na izmišljene slučajeve, bukvalno izmišlja slučajeve poput Generlaštaba. Zašto? I tu vidite spoljni uticaj - dobrom delu njih spolja, naročito u Evropi smetaju dobre veze koje smo mogli da izgradimo sa predsednikom SAD Donalodm Trampom i njegovim okruženjem. Mora da se sruši Trampu i njegovim ljudima biznis, moraju da se pokvare odnosi Srbije sa SAD da ne bismo mogli da izbegavamo tobožnje obaveze prema nekim drugima. To je bio jedan cilj - rekao je Vučić.

Drugi cilj, kako je rekao, bio je da se pokaže da ovo navodno nije jedinstven slučaj već da se pokaže koliko je široka lepeza "korumpiranih skotova" unutar države i da se napravi piramidu, a na čijem vrhu je Vučić.

- Pošto ja nemam račun nigde u inistranstvu, ni vilu, kuću, stan u inostranstvu, pošto sve to nemam, onda ne možemo da uradimo nešto nego da pokažemo u svakom od tih slučajeva i da ga ispitujemo kako je to sve Vučić naredio. Pozove me Zorana Mihajlović, ona kaže samo hoću ljudski da ti kažem, ovi ljudi su ludi, ovi su tražili to i to. Ja kažem pretpostavljam ovi iz tužilaštva ti Isailović, Ganić pošto znam kako i po čijem nalogu rade...ona kaže ovi iz policije su bili još gori. Jedino što su tražili jeste tvoju glavu i stalno su pitali je l te neko terao? Znaju oni ko je bio premijer i predsednik u to vreme i samo su to ime hteli da čuju. To mi je rekao i Goran Vesić. Ja tek tada počinjem da se bavim time i ja vidim šta rade. Pletu mrežu ne bi li na kraju uhapsili mene i sproveli revoluciju do kraja - rekao je Vučić.