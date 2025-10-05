Politika

ŠEŠELJ IMAO NA STOLU AK-47, BIO SPREMAN DA PUCA NA BANDU: Lider radikala otkrio gde je bio 5. oktobra

Novosti online

05. 10. 2025. u 16:13 >> 16:12

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je 5. oktobra 2000. godine bio u svom kabinetu u Vladi Srbije.

ШЕШЕЉ ИМАО НА СТОЛУ АК-47, БИО СПРЕМАН ДА ПУЦА НА БАНДУ: Лидер радикала открио где је био 5. октобра

Foto: Printskrin Hepi TV

Šešelj kaže da je na stolu imao AK-47 i pet rezervnih šaržera.

Kako je objasnio lider radikala, bio je spreman da puca na razbojnike koji bi upali u njegov kabinet.

- Rekao bih da je to (5. oktobar) jedan od najmračnijih datuma u kompletnoj srpskoj istoriji, da se desilo nešto što je bilo neviđeno svetskim razmerama, da je izvršena prva uspešna mafijaška revolucija u istoriji čovečanstva. Videli smo da to nije samo mafijaška, nego i revolucija stranih agentura koja je bila finansirana od Amerikanaca i zapada - rekao je predsednik SRS na Kurir TV.

