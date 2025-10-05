Politika

JAJINCI SU BILI JEDNO OD NAJSTRAŠNIJIH STRATIŠTA U EVROPI TOKOM 2. SVETSKOG RATA Vučević: Tiha dolina plača ispod Avale je glasna opomena

В.Н.

05. 10. 2025. u 15:14

LIDER naprednjaka i ssavetnik predsednika Republike izjavio je na obeležavanju Dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Drugom svetskom ratu u Jajincima, da je to jedno od najstrašnijih stratišta u Evropi.

ЈАЈИНЦИ СУ БИЛИ ЈЕДНО ОД НАЈСТРАШНИЈИХ СТРАТИШТА У ЕВРОПИ ТОКОМ 2. СВЕТСКОГ РАТА Вучевић: Тиха долина плача испод Авале је гласна опомена

Foto: Printscreen

-Jajinci su bili jedno od najstrašnijih stratišta u Evropi tokom Drugog svetskog rata. Na ovom mestu zverski su ubijani Srbi, Jevreji i Romi, preko 80.000 mučenika bacano je u jame smrti. Ispod svake stope zemlje u Jajincima nalazi se raka, a u njima večno su zakopani snovi i nadanja prerano ugašenih života. Jajinci nisu samo tiha dolina plača ispod Avale, već glasna opomena svima nama i celom čovečanstvu. Opomena da se zlo nikada ne sme ponoviti, da smo dužni da čuvamo mir, da budemo jedinstveni i složni, i da svakoj novoj generaciji prenosimo istinu o strašnim danima kroz koje je naš narod prošao. Neki bi i danas da ulažu u mržnju, nasilje i smrt. Nećemo im dozvoliti! Sloboda i nezavisnost nemaju cenu i čuvaćemo ih bez obzira na sve pritiske i izazove! Neka je večna slava i hvala svim nevinim žrtvama - naveo je Vučević.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (17)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal