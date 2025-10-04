Politika

VUČIĆ ČESTITAO BABIŠU: Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj

Novosti online

04. 10. 2025. u 21:29

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras pobedu na parlamentarnim izborima u Češkoj lideru stranke ANO Andreju Babišu.

ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО БАБИШУ: Уверен сам да ће Ваш мандат донети стабилност, развој и нову енергију Републици Чешкој

Foto: Dragan Milovanović

"Iskrene čestitke Andreju Babišu na pobedi na izborima. Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj. Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke u duhu uzajamnog poštovanja i poverenja, a na dobrobit svih naših građana", napisao je Vučić u objavi na društvenoj mreži X. 

Lider političkog pokreta ANO Andrej Babiš proglasio je danas pobedu na parlemntarnim izborima u Češkoj.

"Izuzetno sam zadovoljstvo i želim da zahvalim svima koji su izašli na izbore. Za to smo se borili, za slobodne izbore na kojima ljudi mogu da odlučuju", izjavio je Babiš, prenosi portal 24.

On je rekao da njegov politički pokret ANO "ima najbolje rezultate u istoriji parlamentarnih izbora" i ocenio da je to rezultat timskog rada

Babiševa stranka ANO je osvojila 36 odsto glasova, ispred grupe Spolu premijera Petra Fiale koja je osvojila 22,3 odsto, preneo je ranije Rojters.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (16)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO JE ISTINA: Šest stubova diktature Aleksandra Vučića!
Politika

0 0

OVO JE ISTINA: Šest stubova diktature Aleksandra Vučića!

REČ diktator u političkom rečniku znači strah, zabrane i represiju. Kada se tom rečju olako označava Aleksandar Vučić, ona, na žalost njegovih protivnika, gubi svoje pravo značenje. Jer ono što je Srbija doživela u protekloj deceniji pod njegovim vođstvom ne podseća na diktaturu represije – već na diktaturu razvoja.

05. 10. 2025. u 12:48

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo