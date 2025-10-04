VUČIĆ ČESTITAO BABIŠU: Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras pobedu na parlamentarnim izborima u Češkoj lideru stranke ANO Andreju Babišu.
"Iskrene čestitke Andreju Babišu na pobedi na izborima. Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj. Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke u duhu uzajamnog poštovanja i poverenja, a na dobrobit svih naših građana", napisao je Vučić u objavi na društvenoj mreži X.
Lider političkog pokreta ANO Andrej Babiš proglasio je danas pobedu na parlemntarnim izborima u Češkoj.
"Izuzetno sam zadovoljstvo i želim da zahvalim svima koji su izašli na izbore. Za to smo se borili, za slobodne izbore na kojima ljudi mogu da odlučuju", izjavio je Babiš, prenosi portal 24.
On je rekao da njegov politički pokret ANO "ima najbolje rezultate u istoriji parlamentarnih izbora" i ocenio da je to rezultat timskog rada
Babiševa stranka ANO je osvojila 36 odsto glasova, ispred grupe Spolu premijera Petra Fiale koja je osvojila 22,3 odsto, preneo je ranije Rojters.
(Tanjug)
