"VIDELI STE KAKO JE ŠEŠELJ PROŠAO" Zašto je general Pavković pušten na slobodu?

ADVOKAT Goran Petronijević smatra da je general Nebojša Pavković pušten na slobodu da bi Mehanizam u Hagu zbacio sa sebe krivicu ukoliko mu se nešto dogodi u zatvoru.

Foto A. Stanković

Petronijević sumnja da je general oslobođen zbog straha od krivice međunarodnog suda:

- Za mene je ovo iznenađenje. Neprekidno smo u klinču sa ostatkom Tribunala i mi kao odbrana nismo imali dobre uslove za usvajanje predloga za prevremeno puštanje na slobodu. Mislim da ovo nisu zakonski razlozi, već čisto humanitarni. Oni su od podnosilaca zahteva, odnosno osuđenih lica, tražili "odnos učinioca prema žrtvi". Kroz to su napravili praksu naknadnog priznanja krivičnog dela - kaže Petronijević i dodaje:

- Da bi čoveka, koji 20 godina robija, jer je osuđen za nešto što je uradio/nije uradio, pustili na slobodu, oni ga ucene da prizna krivično delo i da na taj način izvrši konvalidaciju nezakonite presude. Mislim da su ga pustili na slobodu kako bi sa sebe zbacili krivicu, ukoliko mu se nešto dogodi u zatvoru. Videli ste kako je Šešelj prošao - da je ostao tamo, mislim da bi mu bilo još gore, ali on se oporavio. Zdravstvena zaštita je jako loša.

