"VIDELI STE KAKO JE ŠEŠELJ PROŠAO" Zašto je general Pavković pušten na slobodu?
ADVOKAT Goran Petronijević smatra da je general Nebojša Pavković pušten na slobodu da bi Mehanizam u Hagu zbacio sa sebe krivicu ukoliko mu se nešto dogodi u zatvoru.
Petronijević sumnja da je general oslobođen zbog straha od krivice međunarodnog suda:
- Za mene je ovo iznenađenje. Neprekidno smo u klinču sa ostatkom Tribunala i mi kao odbrana nismo imali dobre uslove za usvajanje predloga za prevremeno puštanje na slobodu. Mislim da ovo nisu zakonski razlozi, već čisto humanitarni. Oni su od podnosilaca zahteva, odnosno osuđenih lica, tražili "odnos učinioca prema žrtvi". Kroz to su napravili praksu naknadnog priznanja krivičnog dela - kaže Petronijević i dodaje:
- Da bi čoveka, koji 20 godina robija, jer je osuđen za nešto što je uradio/nije uradio, pustili na slobodu, oni ga ucene da prizna krivično delo i da na taj način izvrši konvalidaciju nezakonite presude. Mislim da su ga pustili na slobodu kako bi sa sebe zbacili krivicu, ukoliko mu se nešto dogodi u zatvoru. Videli ste kako je Šešelj prošao - da je ostao tamo, mislim da bi mu bilo još gore, ali on se oporavio. Zdravstvena zaštita je jako loša.
(Kurir TV)
Preporučujemo
KAKO JE PAVKOVIĆ '99 ZBUNIO NATO: Strategija zbog koje su ga vojnici visoko cenili
01. 10. 2025. u 20:11
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)