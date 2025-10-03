TUŽILAŠTVO KAO LIČNA SVOJINA ZAGORKE DOLOVAC: Ko danas kontroliše pravdu u Srbiji?

ADVOKATI, pravni stručnjaci, ali i jedan deo zaposlenih u pravosudnom sistemu, još 2022. godine upozoravali su da će promene u pravosuđu otvoriti prostor za zatvoreni koruptivni sistem jednog određenog tužilačkog kruga, a ne reforme koje bi vodile u transparentnije i objektivnije pravosuđe, kako su to obećavali zagovornici briselskih vrednosti

Foto Ž. Knežević

Umesto da se obezbedi veća nezavisnost i odgovornost, novim ustavnim rešenjima samo je učvršćen odmetnuti deo tužilaštva koji je već godinama pod punom kontrolom Zagorke Dolovac.

Do tada, o izboru sudija i tužilaca odlučivala je Narodna skupština, međutim nakon promena, ta nadležnost je preneta na Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca. Predstavljeno je da se time uklanja politički uticaj i uvode evropski standardi. U praksi, desilo se suprotno, sistem je postao još više zatvoren, pod kontrolom uskog kruga ljudi, gde odluke o imenovanjima i napredovanjima prolaze kroz filter Saveta koji niko spolja ne može da kontroliše.

Ključni problem je što je upravo vrh tužilaštva, onaj pod kontrolom Zagorke Dolovac, dobio dodatnu moć. Ta struktura je postala maltene nedodirljiva, jer ne odgovaraju ni parlamentu, ni javnosti, već sami sebi.

Kako funkcioniše ovaj sistem najjasnije se videlo u slučaju Nadstrešnica, u predmetu koji je otvorio niz pitanja o vezama organizovanog kriminala u pojedinim delovima državnih struktura i tužilačkog vrha. Naime, dvojica glavnih osumnjičenih, Nebojša Bojović i Milutin Milošević, čijim potpisima je stavljena u rad nadstrešnica u Novom Sadu, ispod koje je stradalo šesnaest ljudi, uopšte nisu ušli u istragu. Umesto da budu procesuirani kao centralne figure, njihova imena su sklonjena iz predmeta, ali ne kao posledica nedostatka dokaza, već političke i lične zaštite koju im je obezbedila Zagorka Dolovac i krug oko nje.

Primedbe Udruženja sudija i tužilaca Srbije od pre tri godine a u vezi sa ustavnim izmenama, odnosila su se i na predložene odredbe pravosudnih zakona koje propisuju da su iz sistema vrednovanja rada izuzete sudije sa preko 60 godina starosti, što „predstavlja opasan presedan, i znači da će neko duži niz godina primati sudijsku platu, bez obzira na rezultate rada i ispunjavanje određenih normi u broju odluka“.

I što je možda najopasnije, a što se i desilo, na ovaj način se pravosuđe dodatno udaljilo od javnosti što je uslovilo i padom poverenja građana u sudsku i tužilačku vlast, budući da je stvoren utisak kako postoje „zaštićene“ sudije i tužioci koje su izvan svake ocene.

Umesto da se insistira na profesionalizmu u svim fazama karijere, koja se gradi kroz broj rešenih slučajeva, sistem pod kontrolom Dolovac uz pomoć stranih medija, forsira tužioce da napreduju na osnovu političke slike koju grade u javnosti. Primer za to je i slučaj tužiteljke Bojane Savović koja je nakon 12 disciplinskih prijava, od kojih ju je lično spasavala Zagorka Dolovac, konačno dospela pred komisiju i to zbog pretnji nadređenom kolegi, i od samog slučaja napravila političku predstavu a sebe predstavila kao političkog disidenta.

Tako smo došli u situaciju, na šta je Udruženje sudija i tužilaca Srbije takođe upozoravao da se u ime reformi pravi zatvoren i koruptivan krug, gde se uticaj samo preraspodeljuje, ne eliminiše, odnosno da umesto oslobađanjem pravosuđa od uticaja vlasti, dobijemo novi vid kontrole od strane medijskog i političkog pritiska prozapadne opozicije i uz podršku stranaca. Još ako se ima u vidu politička reforma kadrova koja je učinjena 2009. godine kao strateški potez prethodnog režima, u praksi se jasno ogleda da upravo taj odmetnuti deo sistema, a koji ideološki pripada prethodnom demokratskom režimu jeste ono što upravlja pravosuđem u Srbiji, drugim rečima - država u državi.