VUČIĆ MU ISPUNIO ŽELJU: Deka Vukosav od 106 godina najstariji putnik u brzom vozu za Suboticu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obećao je Vukosavu Đorđeviću koji ima 106 godina kada ga je posetio da će se sa njim voziti brzim vozom za Suboticu. Predsednik je to obećanje obećao i Đorđević je stigao na stanicu odakle danas kreće "Soko".
- Kad sam doživeo tolike godine i sad da vidim kako to izgleda. Začudilo me kako se to sada vozim u vozu na sprat - kaže Vukosav za "Novosti".
Podsetimo, Vukosav ima 106 godina i živi u Zaječaru, a prilikom posete Vučića rekao je da je u penziji od 1977. godine.
- Uf, kako bih ja voleo tu novinu da vidim - kazao je Vukosav. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)