VUČIĆ MU ISPUNIO ŽELJU: Deka Vukosav od 106 godina najstariji putnik u brzom vozu za Suboticu (VIDEO)

М. Колашинац

03. 10. 2025. u 11:27

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obećao je Vukosavu Đorđeviću koji ima 106 godina kada ga je posetio da će se sa njim voziti brzim vozom za Suboticu. Predsednik je to obećanje obećao i Đorđević je stigao na stanicu odakle danas kreće "Soko".

ВУЧИЋ МУ ИСПУНИО ЖЕЉУ: Дека Вукосав од 106 година најстарији путник у брзом возу за Суботицу (ВИДЕО)

Foto: D. Milovanović

- Kad sam doživeo tolike godine i sad da vidim kako to izgleda. Začudilo me kako se to sada vozim u vozu na sprat - kaže Vukosav za "Novosti". 

Podsetimo, Vukosav ima 106 godina i živi u Zaječaru, a prilikom posete Vučića rekao je da je u penziji od 1977. godine. 

- Uf, kako bih ja voleo tu novinu da vidim - kazao je Vukosav. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Pod plaštom „borbe za prava“ i „slobodu izražavanja“, iza kulisa deluje radikalna mreža anarho-liberala i ekstremne levice koja sistematski pokušava da potkopa temelje društva. To nisu klasične leve stranke ili udruženja, već labava, ali globalno umrežena struktura nevladinih aktivista, univerzitetskih krugova, medija i finansijskih centara koji dele istu ideologiju: razgradnju nacionalnih država, tradicije i ustaljenih društvenih normi.

