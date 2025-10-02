TRAMP, VUČIĆ I VEČERA: Jovanov ismejao novi "biser" Borka Stefanovića

ADVOKATI, pravni stručnjaci, ali i jedan deo zaposlenih u pravosudnom sistemu, još 2022. godine upozoravali su da će promene u pravosuđu otvoriti prostor za zatvoreni koruptivni sistem jednog određenog tužilačkog kruga, a ne reforme koje bi vodile u transparentnije i objektivnije pravosuđe, kako su to obećavali zagovornici briselskih vrednosti