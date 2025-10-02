Politika

TRAMP, VUČIĆ I VEČERA: Jovanov ismejao novi "biser" Borka Stefanovića

Novosti online

02. 10. 2025. u 16:12

ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov ismejao je navode potpredsednika SSP Borka Stefanovića da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "iz dana u dan gubi podršku u Evropi".

Foto: Printskrin/Jutjub/SNS

- A ni Tramp ga nije zvao na večeru! - napisao je Jovanov na Iksu.

