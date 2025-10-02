"SRBIJA ĆE UVEK BRANITI TERITORIJALNI INTEGRITET DRŽAVA" Vučić: Poljska je prijateljska zemlja, a Tusk pravi prijatelj

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija uvek braniti teritorijalni integritet Poljske i svih ostalih zemalja sveta te da će se uvek držati toga, kao i u slučaju Ukrajine.

Foto: Printsrkin

Vučić je to rekao u Kopenhagenu, gde učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice, a odgovarajući na pitanje novinara poljskog medija koju poruku ima za premijera Poljske Donalda Tuska na njegove izjave o nedavnim incidentima i sve češćim upadima dronova na poljsku teritoriju.

- Ono što smo čuli od Donalda Tuska i svih ostalih lidera na panel diskusiji jeste da se suočavaju sa nekom vrstom ne samo hibridnog rata, već svih različitih vrsta ratova i da će morati da se prilagode kako bi formirali pravilan odgovor - rekao je Vučić.

Kako je dodao, kada je stav Srbije u pitanju, ona će uvek braniti teritorijalni integritet Poljske i svih ostalih zemalja sveta.

- Uvek ćemo se toga držati kao što smo se držali i teritorijalnog integriteta Ukrajine - istakao je Vučić.

Na pitanje da li Srbija podržava predlog o sistemu odbrane "dron wall", odnosno da se između istočnih granica EU ili duž istočnog krila Evrope izgradi sistem odbrane protiv dronova, Vučić je kazao da se danas samo u par navrata spomenula ta tema.

- Ta diskusija je počela juče. Nismo o tome razgovarali osim što smo to danas dva puta pomenuli - rekao je Vučić i istakao da Srbija nije deo toga, jer nije članica EU.

Kako je naglasio, nije siguran ni šta bi bilo rešenje.

- Ne znam kako možemo da podržimo nešto ili ne o čemu ne znamo dovoljno. Ali, Poljska je prijateljska zemlja i mi lično smatramo Donalda Tuska pravim prijateljem naše zemlje. To je nešto što mogu da kažem. To je nešto što znam. O nečemu što ne znam, ne mogu da dajem prave komentare - kazao je Vučić.

(Tanjug)