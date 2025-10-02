"DRŽAVA JE UVEK TU DA POMOGNE" Vučić o blokaderu Ognjenu Markoviću kog su zadržali Izraelci

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Kopenhagenu da je obaveza države da pomogne svim svojim građanima, što će učiniti i kada je u pitanju student Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi Ognjen Marković, koji je zadržan na jednom od brodova koji su vozili humanitarnu pomoć za Gazu.

Vučić je na pitanje novinara da li će sa evropskim kolegama razgovarati o aktuelnim geopolitičkim izazovima poput situacije u Gazi kao i da se na jednom od brodova koji su nosili pomoć za Gazu koje je presrela izraelska vojska nalazio i Ognjen Marković, koji poziva da se "pritisne" Vlada Srbije da traži ga puste, rekao:

- Pratio sam noćas vesti, video sam što se događa, sve je očekivano. Niko, čini mi se, u svetu nije iznenađen, zato je reagovala i Đorđa Meloni ranije i rekla da se to zaustavi. Neki ljudi to nisu želeli ili ni po kojoj ceni nisu hteli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Neretko smo imali posla sa neodgovornim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Danas, na kraju, kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć. Država je, naravno, tu uvek da pomogne i uvek će da učini sve što može.

Blokaderi sa Fakulteta dramskih umetnosti objavili su da se u flotili, koju je noćas presrela izraelska vojska na putu za Gazu, nalazi i brod na kome je njihov kolega Ognjen Marković.

Ovo je Ognjenova poruka, uskoro objavljujemo dodatne informacije. pic.twitter.com/CcgHRmP1DW — FLU blokada (@FluBlokada) October 1, 2025

U objavi se navodi da su izraelske snage preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednom od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humantiranu pomoć u Gazu, a na tom brodu nalazio se i Ognjen Marković.

(Tanjug)