Politika

"DRŽAVA JE UVEK TU DA POMOGNE" Vučić o blokaderu Ognjenu Markoviću kog su zadržali Izraelci

В. Н.

02. 10. 2025. u 09:56

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Kopenhagenu da je obaveza države da pomogne svim svojim građanima, što će učiniti i kada je u pitanju student Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi Ognjen Marković, koji je zadržan na jednom od brodova koji su vozili humanitarnu pomoć za Gazu.

ДРЖАВА ЈЕ УВЕК ТУ ДА ПОМОГНЕ Вучић о блокадеру Огњену Марковићу ког су задржали Израелци

Foto: Printskrin/X

Vučić je na pitanje novinara da li će sa evropskim kolegama razgovarati o aktuelnim geopolitičkim izazovima poput situacije u Gazi kao i da se na jednom od brodova koji su nosili pomoć za Gazu koje je presrela izraelska vojska nalazio i Ognjen Marković, koji poziva da se "pritisne" Vlada Srbije da traži ga puste, rekao:

- Pratio sam noćas vesti, video sam što se događa, sve je očekivano. Niko, čini mi se, u svetu nije iznenađen, zato je reagovala i Đorđa Meloni ranije i rekla da se to zaustavi. Neki ljudi to nisu želeli ili ni po kojoj ceni nisu hteli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Neretko smo imali posla sa neodgovornim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Danas, na kraju, kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć. Država je, naravno, tu uvek da pomogne i uvek će da učini sve što može.

Blokaderi sa Fakulteta dramskih umetnosti objavili su da se u flotili, koju je noćas presrela izraelska vojska na putu za Gazu, nalazi i brod na kome je njihov kolega Ognjen Marković.

U objavi se navodi da su izraelske snage preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednom od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humantiranu pomoć u Gazu, a na tom brodu nalazio se i Ognjen Marković.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo
Fudbal

0 6

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Dva dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

01. 10. 2025. u 17:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAVNI ŠAMAR KURTIJU: Odlukom tzv. Ustavnog suda u Prištini poništeno samovlašće tehničkog premijera
Politika

0 0

PRAVNI ŠAMAR KURTIJU: Odlukom tzv. Ustavnog suda u Prištini poništeno samovlašće tehničkog premijera

ODLUKA Ustavnog suda u Prištini da parlament nije konstituisan dok se ne izabere potpredsednik iz redova srpske zajednice mala je, ali značajna pobeda za Srpsku listu (SL), i šamar za premijera u tehničkom mandatu privremenih institucija u pokrajini Aljbina Kurtija, po čijoj direktivi su poslanici "Samoopredeljenja" nedeljama protivzakonito opstruisali ovaj proces.

02. 10. 2025. u 11:11

KOMENTAR: Banatske šore oko NIS
Kolumne

0 4

KOMENTAR: Banatske šore oko NIS

TRAŽIMO hitnu nacionalizaciju "Naftne industrije Srbije" i vraćanje kontrole nad tom kompanijom. Ako bude potrebno - angažovanje policije i vojske da pomogne u preuzimanju strateškog preduzeća i zaštiti interese Srbije.

02. 10. 2025. u 09:50

Politika
Tenis
Fudbal
RENOVIRANJE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje

RENOVIRANjE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje