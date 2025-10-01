NAPADNUTA SANDRA BOŽIĆ: Blokaderka je čupala i grebala po licu
BLOKADERKA nasilnica danas je na Voždovcu fizički napala Sandru Božić, potpredsednicu pokrajinske Vlade i članicu Predsedništva SNS.
Kako Informer saznaje, blokaderka nasilnica je bila na motoru i kada je videla Sandru u kolima zaletela se i krenula kroz otvoren prozor da udara Božićevu.
- Sandra je bila u kolima, a blokaderka na motoru. Prvo joj je udarala automobil, pa je kroz otvoren prozor krenula da udara, čupa za kosu i grebe gde stigne. Kada je Sandra smogla snage da upali auto i krene, blokaderka ju je jurila po ulicama pa je još jednom napala. Sandra je trenutno kod lekara - rekao je izvor blizak Sandri Božić.
