NAPADNUTA SANDRA BOŽIĆ: Blokaderka je čupala i grebala po licu

BLOKADERKA nasilnica danas je na Voždovcu fizički napala Sandru Božić, potpredsednicu pokrajinske Vlade i članicu Predsedništva SNS.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Kako Informer saznaje, blokaderka nasilnica je bila na motoru i kada je videla Sandru u kolima zaletela se i krenula kroz otvoren prozor da udara Božićevu.

- Sandra je bila u kolima, a blokaderka na motoru. Prvo joj je udarala automobil, pa je kroz otvoren prozor krenula da udara, čupa za kosu i grebe gde stigne. Kada je Sandra smogla snage da upali auto i krene, blokaderka ju je jurila po ulicama pa je još jednom napala. Sandra je trenutno kod lekara - rekao je izvor blizak Sandri Božić.

