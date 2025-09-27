AMERIKANCI ODUŠEVLJENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na NJuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
Vučić je u studiju dao intervju koji se emitovao uživo na američkoj televiziji, a predsednik je govorio brojnim temama, od susreta Trampa i Putina, ubistva Čarlija Kirka, sastanku sa državnim sekretarom SAD Markom Rubijom i dešavanjima na Generalnoj skupštini UN u Njujorku.
Voditelji su se na kraju razgovora posebno zahvalili Vučiću na iskrenosti, a sudeći po komentarima koji Amerikanci ostavljaju ispod snimka emisije, američka javnost oduševljenja je sprskim predsednikom.
Treba posebno istaći da skoro sve komentare ostavljaju izvorni američki državljani, a ne srpska dijaspora u Americi.
Pogledajte samo neke od komentara oduševljenih Amerikanaca na gostovanje Vučića:
- Iz Amerike… Dopada mi se ovaj srpski predsednik. Hvala vam što odajete poštovanje Čarliju Kirku.
- Hvala ti, Srbijo.
- PRELEPO.
- Neverovatno! Jednostavno i direktno u suštinu.
- Ovo je autentično!!!
- „Nemoguće je pravilno vladati nacijom bez Boga i Biblije.“ (Džordž Vašington, osnivač SAD)
- Predsedniče Vučiću, hvala vam na vašim lepim rečima i istini.
- Odličan intervju, lepo što je Vučić spomenuo Čarlija Kirka, koji je i sam imao mnogo srpsko-američkih prijatelja u Ilinoisu.
- Divim se skromnosti i iskrenosti predsednika Vučića.
- Volim ovog predsednika. Kada je pomenuo Čarlija Kirka u UN, zaplakao sam. Ovaj čovek je pravi konzervativac. Bog ga blagoslovio i tu prelepu Srbiju 🇷🇸 🙏 ❤️!!!!!
- Dobro je čuti iz perspektive mnogih ljudi.
- Veoma, veoma sam impresioniran ovim velikim srpskim liderom koji govori apsolutan zdrav razum, srpski narod treba da bude veoma ponosan na ovog čoveka…
- Divno je čuti ovog mudrog čoveka. Volim što postoje takvi lideri. Srbija je veoma blagoslovena što ga ima.
- Srpski predsednik govori ISTINU! Bravo, skidam kapu s najvećim poštovanjem!
- Apsolutno volim ovog predsednika. Odlična slika i za Srbiju takođe. Volim da vidim još više odnosa između SAD i Srbije.
- Srpski predsednik vidi svet onakvim kakav zaista jeste…
- Ovo je dobar čovek, predsednik Srbije.
- Ono što je rekao svako bi trebalo da čuje, zaista neverovatne misli.
- Predsednik Vučić je glas razuma. Sve pohvale ovom mudrom čoveku!
- Lider sa velikim zdravim razumom!!! ❤❤❤
- Srpski predsednik govori istinu!
- Hvala vam, gospodine predsedniče Srbije 👆🙏🙏
- Istinski prijatelj Trampa i Amerike 🇺🇸 sviđa mi se ❤
- Čovek se baš zaneo od strasti. Želim da ga čujem više u intervjuu kod Takera.
- U tom regionu je bilo mnogo krvoprolića poslednjih 30+ godina. Dobro je čuti iskren napredak. Slušajući ga, verujem u to što govori. Posebno deo o tome da ljudi neće da pričaju o onima koji svakodnevno umiru i onima na koje to utiče! To su bile moćne reči! Hvala vam, gospodine predsedniče.
Šta je Vučić rekao u sinoćnjem intervjuu za Njuzmaks pogledajkte klikom OVDE.
