AMERIKANCI ODUŠEVLJENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na NJuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"

27. 09. 2025. u 11:29

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.

Foto: Njuzmaks Printksrin

Vučić je u studiju dao intervju koji se emitovao uživo na američkoj televiziji, a predsednik je govorio brojnim temama, od susreta Trampa i Putina, ubistva Čarlija Kirka, sastanku sa državnim sekretarom SAD Markom Rubijom i dešavanjima na Generalnoj skupštini UN u Njujorku.

Voditelji su se na kraju razgovora posebno zahvalili Vučiću na iskrenosti, a sudeći po komentarima koji Amerikanci ostavljaju ispod snimka emisije, američka javnost oduševljenja je sprskim predsednikom.

Treba posebno istaći da skoro sve komentare ostavljaju izvorni američki državljani, a ne srpska dijaspora u Americi.

Pogledajte samo neke od komentara oduševljenih Amerikanaca na gostovanje Vučića:

  • Iz Amerike… Dopada mi se ovaj srpski predsednik. Hvala vam što odajete poštovanje Čarliju Kirku.
  • Hvala ti, Srbijo.
  • PRELEPO.
  • Neverovatno! Jednostavno i direktno u suštinu.
  • Ovo je autentično!!!
  • „Nemoguće je pravilno vladati nacijom bez Boga i Biblije.“ (Džordž Vašington, osnivač SAD)
  • Predsedniče Vučiću, hvala vam na vašim lepim rečima i istini.
  • Odličan intervju, lepo što je Vučić spomenuo Čarlija Kirka, koji je i sam imao mnogo srpsko-američkih prijatelja u Ilinoisu.
  • Divim se skromnosti i iskrenosti predsednika Vučića.
  • Volim ovog predsednika. Kada je pomenuo Čarlija Kirka u UN, zaplakao sam. Ovaj čovek je pravi konzervativac. Bog ga blagoslovio i tu prelepu Srbiju 🇷🇸 🙏 ❤️!!!!!
  • Dobro je čuti iz perspektive mnogih ljudi.
  • Veoma, veoma sam impresioniran ovim velikim srpskim liderom koji govori apsolutan zdrav razum, srpski narod treba da bude veoma ponosan na ovog čoveka…
  • Divno je čuti ovog mudrog čoveka. Volim što postoje takvi lideri. Srbija je veoma blagoslovena što ga ima.
  • Srpski predsednik govori ISTINU! Bravo, skidam kapu s najvećim poštovanjem!
  • Apsolutno volim ovog predsednika. Odlična slika i za Srbiju takođe. Volim da vidim još više odnosa između SAD i Srbije.
  • Srpski predsednik vidi svet onakvim kakav zaista jeste…
  • Ovo je dobar čovek, predsednik Srbije.
  • Ono što je rekao svako bi trebalo da čuje, zaista neverovatne misli.
  • Predsednik Vučić je glas razuma. Sve pohvale ovom mudrom čoveku!
  • Lider sa velikim zdravim razumom!!! ❤❤❤
  • Srpski predsednik govori istinu!
  • Hvala vam, gospodine predsedniče Srbije 👆🙏🙏
  • Istinski prijatelj Trampa i Amerike 🇺🇸 sviđa mi se ❤
  • Čovek se baš zaneo od strasti. Želim da ga čujem više u intervjuu kod Takera.
  • U tom regionu je bilo mnogo krvoprolića poslednjih 30+ godina. Dobro je čuti iskren napredak. Slušajući ga, verujem u to što govori. Posebno deo o tome da ljudi neće da pričaju o onima koji svakodnevno umiru i onima na koje to utiče! To su bile moćne reči! Hvala vam, gospodine predsedniče.

