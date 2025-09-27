AMERIKANCI ODUŠEVLJENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na NJuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.

Foto: Njuzmaks Printksrin

Vučić je u studiju dao intervju koji se emitovao uživo na američkoj televiziji, a predsednik je govorio brojnim temama, od susreta Trampa i Putina, ubistva Čarlija Kirka, sastanku sa državnim sekretarom SAD Markom Rubijom i dešavanjima na Generalnoj skupštini UN u Njujorku.

Voditelji su se na kraju razgovora posebno zahvalili Vučiću na iskrenosti, a sudeći po komentarima koji Amerikanci ostavljaju ispod snimka emisije, američka javnost oduševljenja je sprskim predsednikom.

Treba posebno istaći da skoro sve komentare ostavljaju izvorni američki državljani, a ne srpska dijaspora u Americi.

Pogledajte samo neke od komentara oduševljenih Amerikanaca na gostovanje Vučića:

Iz Amerike… Dopada mi se ovaj srpski predsednik. Hvala vam što odajete poštovanje Čarliju Kirku.

Hvala ti, Srbijo.

PRELEPO.

Neverovatno! Jednostavno i direktno u suštinu.

Ovo je autentično!!!

„Nemoguće je pravilno vladati nacijom bez Boga i Biblije.“ (Džordž Vašington, osnivač SAD)

Predsedniče Vučiću, hvala vam na vašim lepim rečima i istini.

Odličan intervju, lepo što je Vučić spomenuo Čarlija Kirka, koji je i sam imao mnogo srpsko-američkih prijatelja u Ilinoisu.

Divim se skromnosti i iskrenosti predsednika Vučića.

Volim ovog predsednika. Kada je pomenuo Čarlija Kirka u UN, zaplakao sam. Ovaj čovek je pravi konzervativac. Bog ga blagoslovio i tu prelepu Srbiju 🇷🇸 🙏 ❤️!!!!!

Dobro je čuti iz perspektive mnogih ljudi.

Veoma, veoma sam impresioniran ovim velikim srpskim liderom koji govori apsolutan zdrav razum, srpski narod treba da bude veoma ponosan na ovog čoveka…

Divno je čuti ovog mudrog čoveka. Volim što postoje takvi lideri. Srbija je veoma blagoslovena što ga ima.

Srpski predsednik govori ISTINU! Bravo, skidam kapu s najvećim poštovanjem!

Apsolutno volim ovog predsednika. Odlična slika i za Srbiju takođe. Volim da vidim još više odnosa između SAD i Srbije.

Srpski predsednik vidi svet onakvim kakav zaista jeste…

Ovo je dobar čovek, predsednik Srbije.

Ono što je rekao svako bi trebalo da čuje, zaista neverovatne misli.

Predsednik Vučić je glas razuma. Sve pohvale ovom mudrom čoveku!

Lider sa velikim zdravim razumom!!! ❤❤❤

Srpski predsednik govori istinu!

Hvala vam, gospodine predsedniče Srbije 👆🙏🙏

Istinski prijatelj Trampa i Amerike 🇺🇸 sviđa mi se ❤

Čovek se baš zaneo od strasti. Želim da ga čujem više u intervjuu kod Takera.

U tom regionu je bilo mnogo krvoprolića poslednjih 30+ godina. Dobro je čuti iskren napredak. Slušajući ga, verujem u to što govori. Posebno deo o tome da ljudi neće da pričaju o onima koji svakodnevno umiru i onima na koje to utiče! To su bile moćne reči! Hvala vam, gospodine predsedniče.

Šta je Vučić rekao u sinoćnjem intervjuu za Njuzmaks pogledajkte klikom OVDE.