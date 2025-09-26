VUČIĆ NA AMERIČKOJ TELEVIZIJI: Predsednik o Trampu, ubistvu Kirka, sastanku sa Rubijom i dešavanjima na GS UN

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost američke televizije Njuzmaks, gde je govorio o najvažnijim pitanjima za Srbiju i međunarodnoj saradnji, prvenstveno sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Printksrin Njuzmaks

- Srbija je država gde predsednik SAD ima jako veliku popularnost, nema zemlje koja je blizu tome. Naravno, ne možemo se slagati oko apsulotno svega što on govori, ali hoću da prikažem atmosferu koja je u našoj zemlji i zašto je odjeknula vest o ubistvu Čarlija Kirka - izjavio je Vučić za Njuzmaks.

Foto: Instagram

On je istakao da je sastanak sa Markom Rubiom prošao veoma dobro.

- Što se tiče našeg sastanka sa Markom Rubiom, odličan sastanak, srećam sam to pom pitanju, obojica smo najavili početak našeg strateškog dijaloga koji će biti jako važan za moju državu. Razgovarali smo o raznim pitanjima, o pitanju energetike, želeli bismo da vidimo više investitora iz SAD u Srbiji i radimo na tim projektima. Vrednost tih projekata je oko 10 milijardi, što nije mala količina novca. Što se tiče političkih pitanja ona neće biti laka, ali je jako bitno za Srbiju da budemo posvećeni nastavku pregovora i da napravimo veći progres u budućnosti - dodao je.

Predsednik Vučić je napomenuo da je bio jako zadovoljan nakon sastanka predsednika Rusije Vladimira Putima sa predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci.

Foto: Printksrin

- Tada sam mislio da smo bili kraju rata u Ukrajini i to i sada mislim, da smo barem malo bliži kraju. Nakon toga mediji su ovde strašno napali Trampa, levičarski mediji i tako orjentisani političari su odmah krenuli da ga napadaju jer je izgledao kao slaba osoba, ali ne, izgledao je kao najbolji predsednik na svatu. Prava snaga leži u tome kad nam date mir, a to je bila prava namera predsednika Trampa - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je primetio, slušajući sve govore na Generalnoj skupštini UN, da ljudi nisu došli da saslušaju druge i da naprave kompromis, već da se "zakopaju u svoje rovove i kažu nešto loše o nekoj drugoj zemlji".

Foto: Instagram

- Nisam napustio zgradu kad je Benjamin Netanjahu ušao jer sam želeo da čujem šta je imao da kaže, da čujem šta imaju da kažu ljudi sa kojima se ne slažem.

Predsednik je rekao da su svi su govornici govorili svojoj publici u skladu sa svojim PR politikama.

- Gledali su kako da prodaju više lajkova na društvenim mrežama, nije bilo strateških pitanja - rekao je Vučić.