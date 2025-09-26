Politika

"VERUJEM DA ĆE SARADNJA SRBIJE I UAE NASTAVITI DA SE RAZVIJA": Vučić na sastanku sa šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom

В.Н.

26. 09. 2025. u 07:33

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom.

ВЕРУЈЕМ ДА ЋЕ САРАДЊА СРБИЈЕ И УАЕ НАСТАВИТИ ДА СЕ РАЗВИЈА: Вучић на састанку са шеиком Абдулом бин Заједом ал Нахјаном

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Srdačan susret sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom.

Istakao sam koliko Srbija ceni partnerstvo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zasnovano na zajedničkim vrednostima i dugoročnoj viziji za bolju budućnost. Zamolio sam ga da prenese moje srdačne pozdrave šeiku Mohamedu bin Zajedu al Nahjanu, velikom i važnom prijatelju Srbije, čiji doprinos jačanju veza između naših zemalja ima poseban značaj i koji neumorno radi na učvršćivanju prijateljstva naših naroda.
Verujem da će saradnja Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata nastaviti da se razvija na temelju poverenja, uzajamnog poštovanja i zajedničke vizije prosperitetne budućnosti - rekao je predsednik. 



 

