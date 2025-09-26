"VERUJEM DA ĆE SARADNJA SRBIJE I UAE NASTAVITI DA SE RAZVIJA": Vučić na sastanku sa šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom.
- Srdačan susret sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom.
Verujem da će saradnja Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata nastaviti da se razvija na temelju poverenja, uzajamnog poštovanja i zajedničke vizije prosperitetne budućnosti - rekao je predsednik.
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)