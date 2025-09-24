VUČIĆ UPOZORIO SVET NA LAŽI PROTIV REPUBLIKE SRPSKE: Balkan ne sme biti igralište za ambicije drugih
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Upozorio je na kapmpanju laži protiv Srbije i Republike Srspke.
- Bez obzira na stalna i otvorena kršenja rezolucije 1244, Srbija i dalje veruje u dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. To nema alternative i to je jedini način da se dobije pravedno rešenje u skladu s međunarodnim pravom i poštovanjem međusobnih obaveza. Baš kao u prošlosti, moja zemlja nastaviće da se bori za mir, strpljivo, metodično i u dobroj veri. Broj tri. Balkan ne sme biti igralište za ambicije drugih, već za deljenje odgovornosti. Trideset godina posle rata stabilnost je postala najveća vrednost.
- Narodi Balkana zaslužuju pravo da oblikuju svoju budućnost bez međunarodnog mešanja, poštovanjem i saradnjom uvažene kolege, saradnja, dijalog, međusobno poverenje su glavne poluge međunarodnih odnosa i u regionu. Smatramo da bi naš region trebalo da gleda u budućnost, da nastavimo da radimo u korist svih građana i ekonomskih veza. Da parafraziram Indiru Gandi, ona je rekla ne možete se rukovati stisnutom pesnicom, Srbija daje svoju ruku u raširenu i posvećena je stabilnosti i bezbednosti svim onima koji imaju viziju zajedničke evropske budućnosti.
- Stabilnost našeg regiona je izuzetno bitna za nas, kao garant Dejtonskog sporazuma koji smo potpisali, uvek ćemo raditi u pravcu njegove pune implementacije, poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda u BiH — Srba, Bošnjaka i Hrvata. Jednostrani akti i zloupotreba ovlašćenja suprotni su Dejtonskom sporazumu i ne dovode do mira, već do tenzija. Jedino uz dogovor naroda BiH i entiteta može se garantovati stabilnost i funkcionalnost te zemlje.
- Bez dijaloga i jednostranih inicijativa na koje nisu pristali svi zainteresovani, posebno inicijativa koje koriste međunarodne organizacije, korak su nazad u pravcu novih podela. Srbija će koristiti sva diplomatska sredstva da spreči te aktivnosti, jer one podrivaju regionalni dijalog, proces pomirenja i razumevanja. Nećemo klevetati i promovišaćemo regionalnu stabilnost kako bismo dali doprinos globalnoj bezbednosti - kazao je on.
