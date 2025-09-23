Politika

SRCE HEROJA ZAUVEK ŽIVI: Kalemegdan u bojama srpske trobojke - u čast ubijenim herojima iz Banjske (VIDEO)

В.Н.

23. 09. 2025. u 23:57

KALEMEGDANSKA tvrđava večeras je bila u bojama srpske trobojke kako bi se i Beograđani odužili srpskim herojima iz Banjske.

СРЦЕ ХЕРОЈА ЗАУВЕК ЖИВИ: Калемегдан у бојама српске тробојке - у част убијеним херојима из Бањске (ВИДЕО)

Foto: Novosti

U slavu Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića bakljadom, uz trobojke i poruku - “skupom cenom majko, plaća se sloboda”, večeras je obeleženo dve godine od tragičnog stradanja trojice srpskih junaka u Banjskoj.

Likovi Igora, Bojana i Stefana na zastavi poruka je da njihova žrtva za slobodu naroda na Kosovu i Metohiji nikad neće biti zaboravljena i da ih braća nikada nisu zaboravila. 

Prethodno, njihovom podvigu čast su odali i u Novom Sadu i Šapcu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)