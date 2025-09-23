SRCE HEROJA ZAUVEK ŽIVI: Kalemegdan u bojama srpske trobojke - u čast ubijenim herojima iz Banjske (VIDEO)

KALEMEGDANSKA tvrđava večeras je bila u bojama srpske trobojke kako bi se i Beograđani odužili srpskim herojima iz Banjske.

Foto: Novosti

U slavu Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića bakljadom, uz trobojke i poruku - “skupom cenom majko, plaća se sloboda”, večeras je obeleženo dve godine od tragičnog stradanja trojice srpskih junaka u Banjskoj.

Likovi Igora, Bojana i Stefana na zastavi poruka je da njihova žrtva za slobodu naroda na Kosovu i Metohiji nikad neće biti zaboravljena i da ih braća nikada nisu zaboravila.



Prethodno, njihovom podvigu čast su odali i u Novom Sadu i Šapcu.