BRUKA: Besramnosti Šolakovih medija i njima bliskih savetnika i saradnika nema kraja

23. 09. 2025. u 19:57

DELUJUĆI kao branioci Dragana Šolaka, a predstavljajući se i kao "borci za slobodu medija", iz dana u dan Šolakovi mediji i njima bliski savetnici i saradnici srljaju iz sramote u sramotu.

Dragan Šolak, Foto Printskrin

"Biznis nema dušu, svi će oni uzeti novac od diktatora, okom neće trepnuti", izjavio je danas za Novu bez trunke stida Branko Čečen, predstavljen kao medijski konsultant tvrdeći da će "N1 i Nova biti napadnuti".

Da nije tužno, bilo bi smešno!

Priča o "uzimanju novca od diktatora", a, podsećanja radi, Dragan Šolak, koji kontroliše Novu i N1, pre nekoliko dana je samo kao bonus od prodaje većeg dela biznisa dobio 250 miliona evra. To je bio beskrupulozni manevar doskorašnjeg gazde Junajted grupe da dodatno napuni svoj, ionako prepuni džep. Prethodno je Šolak, početkom godine, prodajom dve podružnice uzeo 1,5 milijardi evra!

Da mu ništa nije sveto osim para, a da mu njih nikad nije dosta, pokazalo se po ko zna koji put kada je Šolak za 120 miliona evra hteo da ugasi Novu i N1.

I zaista, (Šolakov) biznis nema dušu...

(Kurir)

