BLOKADERI UHVAĆENI KAKO KUPUJU DROGU: Pojavio se šokantan snimak - uzimaju paketiće i nose u Rektorat u Novom Sadu (VIDEO)

BLOKADERI, među kojima su se nalazili Aljoša Dudić, student Fakulteta tehničkih nauka (FTN), Bojana Vujić, studentkinja Filozofskog fakulteta i njihov kolega Aleksa Gašić, 25. juna 2025. godine otišli su do ulice Polita Desančića u Novom Sadu i skrivenog šteka u toj ulici odnosno u lišću između drveta i ograde od škole (Gimnazija Isidora Sekulić), a što im je ostavio lokalni diler, inače kriminalna veza još jednog Dudićevog blokadera Cvetomira Kecmana.

Foto: Printskrin

Uz dozvolu prisutnih lica Dudić je pomenuto snimao kamerom, iako su bili svesni da je kupovina i upotreba narkotika nezakonita.

Nakon što su preuzeli drogu, blokaderi su se odvezli do zgrade Rektorata koju su duži period bespravno koristili, gde ih je čekala druga grupa najekstremnijih blokadera odnosno Marian Buljovčić, takođe student FTN-a, Filip Očenaš, student Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF), Dunja Ignjatov, student Akademije umetnosti, kao i pomenuti Cvetomir Kecman, inače „stručnjak“ za drogu, a sa kojima su pripremili i konzumirali narkotike.

Na video snimku se jasno vidi da akteri i sami priznaju da je Rektorat devastiran od strane blokadera, odnosno da je između ostalog iskorišćen i za skladištenje brusilica, ulja i šipki, najverovatnije što su inače upotrebljavali u nasilnim aktivnostima, kada su palili i uništavali razne objekte političkih organizacije, ali i zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i prilikom mnogobrojnih napada na policijske službenike.