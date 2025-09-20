VUČIĆ O BLOKADERSKOJ MRŽNJI PREMA VOJSCI SRBIJE: Nikoga na svetu ne vole, imaju samo bes

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je kolika je mržnja blokadera prema vojsci Srbije.

Foto: Novosti

Kaže da su činjenice te koje kroje realnost.

- To što se niko od blokadera nije pozitivno izjasnio o vojnoj paradi... Čekajte, oni drže demonstracije zbog izgradnje tri mosta u Novom Sadu. To je jedinstven slučaj u svetu. Što biste očekivali da pohvale svoju vojsku, da vole svoju vojsku i svoj narod. Zato oni nemaju lidere. Nikoga na svetu ne vole ili poštuju. Poštuju 7 dana, pa ga promene - kazao je Vučić.



Podsetio je na jednokratne lidere Sašu Jankovića, Sašu Radulovića i očekuje da isto čeka i Vladana Đokića.

- Imaju samo bes i mržnju - kaže Vučić.

Kaže da "što je tikva praznija, to je bezobraznija".

- Uvek je lako nečiji trud, rad, posvećenost napadati, posebno kad ništa ne znaš. Ja to zovem nepodnošljiva lakoća neodogvornosti - kazao je Vučić

Dodao je da je od naroda čuo samo pozitivne reakcije.

- Bila su samo 47.392 prisutna koja su prošla kroz vrata. Znate li koliko je bilo blokadera zaustavljenih koji su hteli incidente da naprave? Bilo ih je 186 - naveo je on.