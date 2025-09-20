VUČIĆ O FRUSTRACIJAMA ZAPADA: Ne mogu da pobede Ruse na frontu, pa bi da pronađu nekog koga mogu
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu, istakao je tom prilikom koliko su velike frustracije zapada.
Ističe da su na zapadu frustrirani i da imaju komplekse pošto ne mogu da pobede Ruse na frontu.
- Moraju da pronađu nekog koga mogu da pobede, pa vas samo molim da to opet ne bude srpski narod, kao što je bezbroj puta bio, jer niko za nama ni da prolije suzu neće - upozorio je Vučić.
Ističe da se zbog toga držimo zajedno i da pomažemo jedni druge.
- Da vi uvek znate da imate Srbiju uz sebe, a mi znamo koliko narod u Republici Srpskoj voli Srbiju i ja toliko volim Republiku Srpsku - rekao je Vučić.
