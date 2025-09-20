"ONI SU TEMELJ NAŠE BEZBEDNOSTI, SUVERENITETA I NEPROBOJNI ŠTIT" Predsednik Vučić oglasio se moćnom porukom posle vojne parade (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj paradi pod nazivom „Snaga jedinstva“ povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
- Ovo su potomci Kajmakčalana, Cera i Kolubare. Ovo su sinovi Kosova polja, Čegra, Drine, Ivankovca i Kumanova.
Od Galipolja, Marice i Vidina do Bregalnice i Košara – u njihovim srcima odjekuju vekovi čiju su časnu istoriju zavetom na vernost Srbiji ispisali hrabri preci.
Kroz njihove vene teče krv Nemanjića, smelost Obilića, mudrost Putnika, odlučnost Stepanovića i vojnička genijalnost Mišića. Oni su naša snaga, uzdanica i ponos.
Oni su temelj naše bezbednosti, suvereniteta i neprobojni štit koji se ponosno uzdiže ispred svih nas - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.
Živela Vojska Srbije!
Živela Srbija!
