Politika

"ONI SU TEMELJ NAŠE BEZBEDNOSTI, SUVERENITETA I NEPROBOJNI ŠTIT" Predsednik Vučić oglasio se moćnom porukom posle vojne parade (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2025. u 15:17

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj paradi pod nazivom „Snaga jedinstva“ povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

ОНИ СУ ТЕМЕЉ НАШЕ БЕЗБЕДНОСТИ, СУВЕРЕНИТЕТА И НЕПРОБОЈНИ ШТИТ Председник Вучић огласио се моћном поруком после војне параде (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

 - Ovo su potomci Kajmakčalana, Cera i Kolubare. Ovo su sinovi Kosova polja, Čegra, Drine, Ivankovca i Kumanova.

Od Galipolja, Marice i Vidina do Bregalnice i Košara – u njihovim srcima odjekuju vekovi čiju su časnu istoriju zavetom na vernost Srbiji ispisali hrabri preci.

Kroz njihove vene teče krv Nemanjića, smelost Obilića, mudrost Putnika, odlučnost Stepanovića i vojnička genijalnost Mišića. Oni su naša snaga, uzdanica i ponos.

Oni su temelj naše bezbednosti, suvereniteta i neprobojni štit koji se ponosno uzdiže ispred svih nas - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Živela Vojska Srbije!
Živela Srbija!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)