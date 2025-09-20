Politika

VUČIĆ SA ŠEIKOM NASEROM BIN HAMADOM: Još jedan važan gost na vojnoj paradi u Srbiji

В.Н.

20. 09. 2025. u 00:08

‚PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa šeikom Naserom bin Hamadom Al Kalifom koji će sutra prisustvovati vojnoj paradi "Snaga jedinstva" u Beogradu.

ВУЧИЋ СА ШЕИКОМ НАСЕРОМ БИН ХАМАДОМ: Још један важан гост на војној паради у Србији

Foto: Printskrin

- Sa dragim prijateljem šeikom Naserom bin Hamadom Al Kalifom. Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi. Još jednom sam uputio poziv kralju Hamadu da poseti Beograd, a grupi privrednika iz Bahreina zahvalio na najavljenim investicijama u našu zemlju, nakon dvodnevnih susreta sa poslovnim ljudima iz Srbije - napisao je Vučić na Instagramu. 

