OGLASILA SE EU POVODOM UPADA KURTIJEVE POLICIJE: Razumemo zabrinutost stanovništva na severu

POVODOM upada takozvane kosovske policije u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica, Kancelarija Evropske unije na Kosovu saopštila je da u potpunosti razume zabrinutost stanovništva na severu, s obzirom na važnost zdravstvene zaštite za svaku zajednicu.

Foto: Shutterstock

Iz kancelarije EU istakli su da sve akcije koje mogu uticati na rad zdravstvenih ustanova moraju izbegavati u skladu sa obavezama takozvanog Kosova prema EU, prenosi Kosovo onlajn.

Podsećaju da je EU više puta isticala da status zdravstvenih ustanova na Kosovu kojim upravlja Srbija treba rešiti u skladu sa dijalogom koji posreduje EU, sa sporazumima postignutim u njemu i sa kosovskim zakonom.

S obzirom na važnost zdravstvene zaštite za svaku zajednicu, u potpunosti razumemo zabrinutost stanovništva na severu. Sve akcije koje mogu uticati na rad zdravstvenih ustanova moraju se izbegavati u skladu sa obavezama Kosova prema EU, poručuje Kancelarija EU.

Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica, nakon čega je Srpska lista kontaktirala ambasade svih zemalja Kvinte, Misiju EU, Unmik, Oebs i Kfor, tražeći da se najhitnije u neposrednoj blizini zdravstvenih i obrazovnih institucija rasporede pripadnici Kfora i Euleksa i time spreče ovakvi upadi koji ugrožavaju rad ustanova i lečenje građana.