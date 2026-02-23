STIŽE FICOOVA OSVETA ZA "DRUŽBU": Slovačka obustavila isporuke struje Ukrajini
SLOVAČKA je obustavila isporuke električne energije Ukrajini, preneo je televizijski kanal TA3 pozivajući se na premijera Roberta Fica.
- Od danas, ukoliko se ukrajinska strana obrati Slovačkoj sa zahtevom za pomoć u stabilizaciji ukrajinske energetske mreže, takvu pomoć neće dobiti“, izjavio je Fico.
Slovačka je prekinula vanredne isporuke struje Ukrajini kao odgovor na obustavu tranzita ruske nafte naftovodom „Družba“ preko teritorije Ukrajine ka Slovačkoj. Republika, kako se navodi, ne dobija naftu od početka februara.
Isporuke električne energije Ukrajini obezbeđuje državna kompanija, operator nacionalnog elektroenergetskog sistema SEPS, a Fico je u ponedeljak naložio njenom rukovodstvu da ih obustavi.
Slovačka vlada je 18. februara proglasila kriznu situaciju u zemlji zbog nestašice nafte.
(Sputnjik)
