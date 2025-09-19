IVAN IVANOVIĆ PORUČIO ŠOLAKOVOM POTRČKU: "P**do, nemoj da mi se obraćaš, do juče si jurio fudbalere da ti se potpišu na kostobran"
PALE su teške reči između takozvanih velikih novinara Ivan Ivanovića i Slobodan Georgieva.
Samozvane novinarske veličine Ivan Ivanović i Slobodan Georgiev žestoko su zaratili!
Georgiev se na Iksu, nekadašnjem Tviteru, osvrnuo na jedan od tvitova Ivanovića, nakon čega je Ivanović otvorio rafalnu paljbu protiv nekadašnjeg saradnika.
- Tebi sam pizdo rekao da mi se ne obraćaš. Pogotovo ne na taj način.
Ima mojih epizoda iz tog vremena, pa možeš da vidiš da nisam ćutao. A i spominje me predsednik na toj KZŠ. Ali si tada još uvek jurio fudbalere da ti se potpišu na kostobran, pa ne znaš šta su radili veliki dečaci. Slobodan Georgiev @SlobaGeorgiev. 1h Što si ćutao?
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
