Politika

IVAN IVANOVIĆ PORUČIO ŠOLAKOVOM POTRČKU: "P**do, nemoj da mi se obraćaš, do juče si jurio fudbalere da ti se potpišu na kostobran"

В.Н.

19. 09. 2025. u 18:14

PALE su teške reči između takozvanih velikih novinara Ivan Ivanovića i Slobodan Georgieva.

ИВАН ИВАНОВИЋ ПОРУЧИО ШОЛАКОВОМ ПОТРЧКУ: П**до, немој да ми се обраћаш, до јуче си јурио фудбалере да ти се потпишу на костобран

Foto: Printskrin

Samozvane novinarske veličine Ivan Ivanović i Slobodan Georgiev žestoko su zaratili!

Georgiev se na Iksu, nekadašnjem Tviteru, osvrnuo na jedan od tvitova Ivanovića, nakon čega je Ivanović otvorio rafalnu paljbu protiv nekadašnjeg saradnika.

- Tebi sam pizdo rekao da mi se ne obraćaš. Pogotovo ne na taj način.
Ima mojih epizoda iz tog vremena, pa možeš da vidiš da nisam ćutao. A i spominje me predsednik na toj KZŠ. Ali si tada još uvek jurio fudbalere da ti se potpišu na kostobran, pa ne znaš šta su radili veliki dečaci. Slobodan Georgiev @SlobaGeorgiev. 1h Što si ćutao?

