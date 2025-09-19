IVAN IVANOVIĆ PORUČIO ŠOLAKOVOM POTRČKU: "P**do, nemoj da mi se obraćaš, do juče si jurio fudbalere da ti se potpišu na kostobran"

PALE su teške reči između takozvanih velikih novinara Ivan Ivanovića i Slobodan Georgieva.

Foto: Printskrin

Samozvane novinarske veličine Ivan Ivanović i Slobodan Georgiev žestoko su zaratili!

Georgiev se na Iksu, nekadašnjem Tviteru, osvrnuo na jedan od tvitova Ivanovića, nakon čega je Ivanović otvorio rafalnu paljbu protiv nekadašnjeg saradnika.

- Tebi sam pizdo rekao da mi se ne obraćaš. Pogotovo ne na taj način.

Ima mojih epizoda iz tog vremena, pa možeš da vidiš da nisam ćutao. A i spominje me predsednik na toj KZŠ. Ali si tada još uvek jurio fudbalere da ti se potpišu na kostobran, pa ne znaš šta su radili veliki dečaci. Slobodan Georgiev @SlobaGeorgiev. 1h Što si ćutao?

Tebi sam pizdo rekao da mi se ne obraćaš. Pogotovo ne na taj način.

Ima mojih epizoda iz tog vremena, pa možeš da vidiš da nisam ćutao. A i spominje me predsednik na toj KZŠ.

Ali si tada još uvek jurio fudbalere da ti se potpišu na kostobran, pa ne znaš šta su radili veliki… https://t.co/aIA87KWXiJ — Ivan Ivanović (@veceivan) September 19, 2025