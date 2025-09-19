"ANALIZIRAMO NA OZBILJAN NAČIN SVE ŠTO JE SVR OBJAVIO" Vučić o upozorenju da se u Srbiji sprema Majdan: Nije to za nas veliko iznenađenje

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, govoreći o upozorenju Ruske obaveštajne službe da se sprema Majdan u Srbiji za 1. novembar, ističe da to nije velika novost.

Foto: Printskrin

O upozorenju ruske službe

O saznanjima ruske službe SVR da se sprema majdan za 1. novembar, predsednik kaže da tu ništa nije velika novost.

- Šta tu nije tačno? To se dešava svaki dan. Svaki dan imamo pokušaj obojene revolucije, nešto što će "promeniti sve". Svakog dana će da se skupe i nešto da sruše. Pa bezbroj puta je to pokušano, upadali u institucije, u različita zdanja. I u Vojvodini, i u Beogradu, i širom Srbije, Nišu, Kragujevcu, bezbroj puta upadano u različine institucije. Pokrajinske, republičke, opštinske, sve protivzakonito. Rusi su saopštili da oni to planiraju 1. novembra. Mi verujemo da će oni, kao što su pričali da će posle Ribnikara da naprave ne znam šta, uvek je najlakše tražiti krivca tamo gde ga nema. Mi analiziramo na ozbiljan način sve što je SVR objavio, naše agencije će pričati sa njima, to je posao dve službe, BIA će razgovarati sa njima. Nije to za nas veliko iznenađenje. Oni moraju da naprave jedan veliki pokušaj, koji će biti manji nego onaj na Vidovdan, kada su skupili tridesetak hiljada ljudi, a govorili da ih je bilo ne znam koliko. Kada gubite, onda je realnost uvek surova i pronalazite bezbroj izgovora,kao kad izgubimo od Engleske 5:0 - kazao je predsednik tokom gostovanja na Blic TV.