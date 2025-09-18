KAKAV SKANDAL! Junajted grupa: Šolak nudio Telekomu da ugasi N1 i Nova S za 120 miliona evra!

LICEMERJE lažnog borca za medijske slobode Dragana Šolaka razobličeno je kao nikada do sada. U zvaničnom saopštenju za javnost kompanije Junajted Grupa, gde Šolak ima status razvlašćenog manjinskog suvlasnika, ističe se da je ovaj tajkun u januaru ove godine kontaktirao Telekom Srbija sa predlogom da praktično ugasi televizije N1 i Nova S, a da on zauzvrat dobije oko 120 miliona evra! Pritom, urednici i novinari ovih medija uopšte nisu znali šta im gazda radi.

Arhvia

Evo šta doslovno piše u današnjem saopštenju UG, koje je posvećeno tvrdnjama da ova kompanija iz pozicije vlasnika želi da utiče na uređivačku politiku pomenutih medija:

“Neke nedavne medijske spekulacije o operacijama (UG) u srpskim informativnim medijima isprepletene su sa aktuelnim sporom među deoničarima (UG). Svaka sugestija da razgovori o promeni strukture naše imovine u informativnim medijima, ili o prodaji preostalih srpskih firmi, potiču od trenutnog menadžmenta je lažna i namerno obmanjujuća.

Dokumentovana prepiska iz januara 2025. pokazuje da je osnivač Grupe i manjinski deoničar Dragan Šolak, preko svog dugogodišnjeg bliskog saradnika Vladislava Ratajca, kontaktirao Telekom Srbija sa predlozima da:

- Ukloni TV N1 i Nova S u Srbiji u zamenu za paušalni iznos od približno 120 miliona evra. Televizije bi bile uklonjene iz kablovskih/satelitskih programa i emitovane samokao internet kanali;

- Proda te informativne medije trećoj strani;

- Proda druge delove poslovanja Telekomu Srbija, kao što su Šopster i D-Ekspres.

Ovo je sve dodatak na bonus od 200 miliona evra koji Šolak traži od Summer Parent, krajnje matične kompanije Junajted Grupe, za navodno olakšavanje prodaje srpskih preduzeća UG”, piše od reči do reči u saopštenju za javnost UG.

Ističe se i da “deluje da uredništvo N1 i Nove nije bilo obavešteno o ovim aktivnostima” Dragana Šolaka.

UG naglašava da aktivnosti “Šolaka i njegovog predstavnika Vladislava Ratajca nisu prihvaćene i ne odražavaju strategiju trenutnog menadžmenta za medijski biznis u Srbiji”.

Tvrdnje da je novo rukovodstvo UG nastojalo da “oslabi” nezavisne informativne kanale u Srbiji su lažne, poručuje se, kao i da “aktivnosti, za koje Šolak i Ratajac sada tvrde da ih UG danas preduzima, kako je objavljeno u medijima, zapravo su osmislili i sproveli upravo Šolak i Ratajac početkom ove godine”.

U opširnom saopštenju za javnost UG na više mesta jasno ističe da većinski vlasnik ove međunarodne grupacije, britanski fond BC Partners, kao i novi menadžment, postavljen posle smene Šolaka i većeg broja njegovih saradnika, nema ikakvu želju, nameru i plan da utiče na izveštavanje N1 i Nova S.

“Informativni mediji Junajted Grupe posluju uz jasno razdvajanje komercijalnog menadžmenta i donošenja uredničkih odluka, a kompanija pravi jasnu razliku između uredničkog i izvršnog osoblja. Nezavisnost vesti je svetinja za trenutni menadžment i većinskog deoničara BC Partners i nikada neće biti pod uticajem bilo kakvog političkog uplitanja ili razmatranja. UG je komercijalna kompanija, fokusirana na stvaranje vrednosti u svom portfoliju, kroz ispravne i etičke poslovno vođene odluke. Uredničke odluke za N1 i Novu donose urednički timovi, a ne rukovodioci UG, i bilo kakvog uplitanja sadašnjeg menadžmenta nije bilo. To jasno pokazuje i nedavno izveštavanje na N1 i Novoj, koje je nastavljeno na potpuno nezavisan način”, poručuje se u saopštenju UG, a odmah u nastavku se dodaje:

“Ostaje otvoreno pitanje kakvu je ulogu prethodni menadžment imao u uticanju na uredničke odluke i sadržaj vesti (N1 i Nova S) kako bi bili u skladu sa njihovom ličnom agendom”.

Što se tiče UG, mediji te kompanije treba da rade bez izmena u njihovom vlasništvu i strukturi i bez uplitanja vlasnika, kao i da se “uredničke odluke donose u redakciji”, a u skladu sa najvišim međunarodnim novinarskim standardima.

“Kompanija neće biti uvučena u politiku niti u Šolakove lične agende. Fokus kompanije je vođenje poslovanja sa operativnom disciplinom, jakim upravljanjem i jasnom odgovornošću”, poručuje se u saopštenju za javnost Junajted Grupe.

Aleksandra Subotić pod istragom! Novi menadžment Junajted Grupe nikada nije planirao da proda svoju medijsku imovinu Telekomu Srbija ili bilo kojem drugom entitetu povezanom s državom, već je to hteo da uradi Dragan Šolak, jedna je od ključnih poruka iz saopštenja UG.

A tu se još navodi: “Telekom Srbija izrazio je određene zabrinutosti u vezi sa ponašanjem Aleksandre Subotić, koja nije članica uredništva ni jedne medijske organizacije iz sastava UG, a te zabrinutosti se istražuju, u skladu sa našim politikama i procedurama”. “Junajted Grupa i njen većinski deoničar BC Partners trenutno rade na modelu za obezbeđenje i jačanje uredničke nezavisnosti informativnih kanala N1 i Nova. Mere koje se razmatraju uključuju ojačane uredničke kodekse, sporazume o nemešanju, nadzor nezavisnosti na nivou kanala, i funkciju spoljnjeg ombudsmana. Početkom jula, angažovana su dva vodeća međunarodna savetnika kako bi ovo podržali. Cilj je da se obezbedi da urednička nezavisnost ostane snažna i izolovana od neposlovnih i političkih razmatranja” saopštila je UG.

