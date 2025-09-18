Lider pokreta PSG, Pavle Grbović u Beču obećavao da će priznati Kosovo

U trenutku kada Srbija vodi složenu, ali odlučnu politiku spoljnog balansa, održavajući dobre odnose sa velikim silama sveta, uključujući Rusiju i Kinu, kako piše Klajne cajtung, lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović bira da sa govornice u Beču otvoreno napada politiku predsednika Vučića i sopstvenu državu.

Foto: Printscreen/Jutjub/ Pokret slobodnih građana

Na poziv austrijske liberalne partije NEOS, Grbović je izneo niz neosnovanih tvrdnji o Srbiji od navodne „represije“, preko „bandi“, do teorija o „strahu u selima“. Najopasnije su, međutim, njegove izjave koje se tiču međunarodne politike gde Rusiju i Kinu predstavlja kao pretnju, a saradnju sa tim državama kao „problem“. Na taj način, faktički poziva na raskid strateških partnerstava koja godinama donose konkretne rezultate Srbiji od energetike do industrije.

Grbović zamera Srbiji što sarađuje sa Rusijom. U njegovoj viziji, Srbija bi trebalo da se povinuje Evropskoj Uniji i odrekne podrške koja joj dolazi iz Moskve, a nije se ni osvrnuo na tradicionalno prijateljstvo i međunarodnu podršku. Umesto da brani državne interese, Grbović otvoreno govori ono što bi najviše voleli da čuju oni koji priželjkuju slabu i pokornu Srbiju.

Potpuni politički apsurd ogleda se u izjavi da „nije spreman da prizna Kosovo dok je Kurti na vlasti“. Dakle, priznanje bi bilo izvesno samo da je neki drugi Albanac premijer. Takva formulacija srozava pitanje državnog integriteta na nivo sezonske vremenske prognoze, kao da se o Kosovu odlučuje prema tome da li je danas sunčano ili oblačno, a ne da se radi o suštinskom pitanju teritorije, identiteta i ustavnog poretka.

U tom duhu, ne može se ignorisati snimak sa sastanka novosadskog odbora PSG, održanog 12. marta, na kojem se, uz prisustvo aktivistkinje Mile Pajić, raspravljalo o nasilnim akcijama – upadu u RTS, korišćenju Molotovljevih koktela i metalnih šipki protiv policije. Snimak, koji je emitovan na nacionalnim televizijama, dodatno je razotkrio stvarne namere pojedinih opozicionih krugova. Neposredno nakon toga uhapšeno je šest lica iz redova PSG, pod sumnjom da su planirali napad na ustavni poredak i ugrožavanje javne bezbednosti.

Grbovićeve izjave ne bi bile toliko opasne da nisu izrečene sa stranih govornica i u vreme kada se naša država nalazi pod sve većim pritiskom. Umesto da brani poziciju zemlje, on kritikuje saradnju sa Rusijom i Kinom, zemljama koje dosledno podržavaju teritorijalni integritet Srbije.

Grbovićeva organizacija više ne liči na političku stranku, već na operativni punkt za razaranje institucija. Napadi na odnose sa Rusijom i Kinom, relativizacija pitanja Kosova i stalno agitovanje po stranim skupovima ne znače reformu, već pokušaj potčinjavanja Srbije tuđim interesima. Građani moraju znati, ako ovakvi ljudi dođu na vlast, Srbija neće biti država, već kolonija Evropske unije, bez prava glasa i slobode, a Kosovo i Metohija bili bi nepovratno izgubljeni.

(Srpski ugao)