VUČIĆ SE SASTAO SA PREDSEDNIKOM VLADE JAPANA: Važni sastanci srpskog predsednika u Tokiju

В. Н.

16. 09. 2025. u 08:15

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se danas u Tokiju sa predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom.

ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА ПРЕДСЕДНИКОМ ВЛАДЕ ЈАПАНА: Важни састанци српског председника у Токију

Foto: Tanjug

Sastanku prisustvuju i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Marko Čadež.

Prethodno se predsednik Vučić sastao sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom i tom prilikom istakao da taj susret otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost. 

- Ovaj susret predstavlja potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje naše dve zemlje - naveo je Vučić na Instagramu. 

Dodao je da je zamolio cara Naruhita da razmotri mogućnost posete Srbiji, posebno imajući u vidu još uvek živa sećanja na posetu tadašnjeg princa Akihita Beogradu 1976. godine.

Predsednik Vučić od 14. septembra boravi u radnoj poseti Japanu, a juče je u Osaki prisustvovao zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi Ekspo u tom gradu.

Posetu Japanu predsednik Vučić završava sutra, 17. septembra. 

(Tanjug)

