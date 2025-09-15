VUČIĆ IZ JAPANA: Najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu, da je najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo našeg naroda i čestitao građanima praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

- Želim građanima da čestitam nacionalni praznik, dan jedinstva, slobode i srpske zastave i da kažem koliko je važno da u eri velikih turbulencija u celom svetu sačuvamo mir, slobodu, jedinstvo našeg naroda. Jedinstvo našeg naroda kako u zemlji, tako u regionu, tako i svuda na planeti. Mi ćemo ovde danas u Japanu obeležiti nacionalni dan na veoma svečan način u glavnom paviljonu Ekspa zajedno sa državnim ministrom Ito Jošimotom - rekao je Vučić novinarima.

Kazao je da će delegacija Srbije još jednom čestitati građanima nacionalni dan, ali istovremeno predstaviti Srbiju na najlepši mogući način.

- I zajedno ćemo obići i srpski paviljon i japanski paviljon. Koliko danas imaćemo prve razgovore sa japanskim kompanijama, a sutra u Tokiju očekuje me prijem kod japanskog cara Naruhita, što je velika čast za našu zemlju i za naše građane. I, naravno, u političkom smislu verovatno najznačajniji razgovor sa japanskim premijerom Išibom, a onda ćemo imati i večeru koju organizuje jedan od investitora u našoj zemlji JTI, gde će doći i drugi investitori, oni koji su već investirali u našu zemlju, od Jazakija, Tojo Tajersa do Nideka - rekao je Vučić.

- Jutro posle toga imaćemo sa njihovom poslovnom asocijacijom veoma važan sastanak gde ćemo predstaviti Srbiju i zamoliti za neke nove investicije. Naravno, tu nam problem danas predstavljaju američke tarife, ali gledamo da sa našim partnerima iz Sjedinjenih Država i taj problem nekako rešimo - rekao je Vučić.

On je istakao da je ponosan što u Japanu obeležavamo, kako je rekao, sa jednakom strašću, pažnjom i ljubavlju naš nacionalni praznik.

- Za dva, tri dana kada se vratimo nastavićemo i sa dodelom odlikovanja i sa velikom paradom 20. septembra koja će biti impresivna i pokazati zašto je, makar kao jedan od razloga, Srbija bila tema i meta užasnih napada u prethodnih nekoliko meseci - istakao je Vučić.

Tokom posete Japanu predsednik Vučić prisustvovaće zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije u Osaki u okviru Svetske izložbe Expo Osaka 2025, nakon čega će obići paviljone Republike Srbije i Japana. U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita. Tokom boravka u Tokiju, predsednik Vučić sastaće se i sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom. Posetu Japanu predsednik Vučić završiće učešćem na Prezentaciji investicionog potencijala Republike Srbije, kojoj će prisustvovati i predstavnici velikih japanskih kompanija. Ovo je prva poseta predsednika Vučića Japanu, a u Japanu će boraviti do 17. septembra.

