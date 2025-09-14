"POBEDA SRPSKE LISTE JE GARANT OPSTANKA SRBA": Intervju - Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM

DIJALOG u Briselu je postao mesto gde Priština odavno samo simulira pregovore, jer predstavnike Privremenih institucija samouprave, dogovor i traganje za kompromisnim rešenjem, ne interesuje. Ako Priština punih 12 godina odbija da ispuni svoju glavnu obavezu, a to je formiranje Zajednice srpskih opština, jasno je da prištinski režim nije spreman da ispuni preuzete obaveze iz dijaloga.

Ovo u intervjuu za "Novosti" kaže Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije koji se upravo vratio iz Brisela sa poslednje runde pregovora Beograda i Prištine. On ističe i da je opstrukcija Prištine posebno izražena od dolaska Kurtija na vlast:



Ne postoji prečica do kompromisnog rešenja koje bi bilo u skladu sa nacionalnim interesima

Da li je dijalog u Briselu izgubio svaki smisao, treba li Beograd da nastavi razgovore sa Prištinom?

- Iako se suočavamo sa ozbiljnim problemima i izazovima po pitanju naše južne pokrajine, kao država i narod moramo da se naoružamo strpljenjem, budući da ne postoji prečica do onog kompromisnog rešenja koje bi bilo u skladu sa našim nacionalnim interesima. Naša borba za Kosovo i Metohiju nije trka na sto metara, već maraton. Da biste u takvoj trci mogli da uopšte razmišljate o uspehu, potrebna je nesalomiva unutrašnja motivacija i spremnost. To ne znači da zastupam ideju da pitanje Kosova i Metohije treba da ostavimo na rešavanje našim unucima. Naprotiv. Verujem da je dužnost naše generacije da to pitanje reši, i nadam se da će kombinacijom naše sopstvene rešenosti i nekih drugačijih geopolitičkih okolnosti to i biti moguće u doglednoj budućnosti.

Dijalog u Briselu je postao mesto gde Priština već odavno samo simulira pregovore

S obzirom na nemoć koju je pokazala EU u dijalogu kada je reč o "disciplinovanju" Kurtija, da li je postizanje pravednog i kompromisnog rešenja za KiM uopšte moguće bez povratka ovog pitanja u međunarodni okvir, uz vodeću ulogu SB UN?

- Izmeštanje dijaloga iz okvira Ujedinjenih nacija na evropski teren posledica je niza loših okolnosti, ali i pogrešnih odluka sa dalekosežnim posledicama nekadašnje DOS vlasti. EU je međunarodna politička instanca koja bi po pitanju statusa KiM morala da bude neutralna, budući da pet država članica Unije ne priznaje tzv. Kosovo, ali u stvarnosti Brisel se često ponaša drugačije. Podsetiću da su 22 države članice EU priznale jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova, dok u UN imamo većinu nepriznavača u Generalnoj skupštini, kao i dve stalne članice Saveta bezbednosti sa pravom veta koje podržavaju Srbiju u borbi za zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Srpska pozicija danas je zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću još bolja u okviru Generalne skupštine UN, s obzirom na to da je 28 država članica ove krovne svetske organizacije povuklo priznavanje tzv. Kosova. Pregovore od 2011. godine Beograd vodi uz posredstvo EU, ali mnogi drugi u svetu žele da se pitaju kada je reč o Kosovu i Metohiji i ta činjenica će morati da se uzme u obzir ako u nekom trenutku bude postojala šansa za postizanje nekakvog sveobuhvatnog rešenja u skladu sa Rezolucijom 1244 SB UN.

Rušenje političkih prava Koliko su čvrste garancije da će Srbi moći nesmetano da

učestvuju u predizbornom procesu?

- Sa Kurtijem na vlasti u Prištini nema nikakvih garancija. on godinama dosledno radi na rušenju političkih prava i kapaciteta srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, i ne treba očekivati da će u budućnosti postupati drugačije, posebno ne u trenutku kada se bori za politički opstanak. Srpska lista je spremno ušla u kampanju i pobedonosno korača ka izbornom danu, pored svih problema sa kojima se suočava od strane Kurtijevog režima.

Predizborna kampanja za lokalne izbore u pokrajini praktično nije ni počela, a Srbi i njihovi politički predstavnici se suočavaju sa pravnim i institucionalnim nasiljem - pokušaji zabrane SL, manipulacija biračkim odborima i spiskovima sa ciljem albanizacije srpskih sredina...

- Juče je zvanično počela izborna kampanja za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je simbolično označila početak kampanje puštanjem digitalnog sata koji otkucava vreme do smene Kurtijevih gaulajtera u srpskim opštinama na severu KiM. Pobeda Srpske liste u svih deset srpskih opština od presudnog je značaja za opstanak Srba i to dobro razume naš narod koji zna da samo gradonačelnici Srpske liste mogu da osiguraju opstanak i dalji razvoj. Da bi se nastavilo sa svim važnim projektima u interesu srpskog naroda, važno je da pokažemo puno jedinstvo i slogu iskazanu u snažnoj i ubedljivoj pobedi Srpske liste. To što je Kurti na sve načine pokušao da ugasi Srpsku listu pokazuje ko se jedino iskreno i svim srcem bori za interese našeg naroda. Zato svom snagom zvanični Beograd pruža podršku Srpskoj listi na predstojećim izborima, kao jedinom legitimnom predstavniku srpskog naroda na KiM. Srpska lista je pokazala izuzetnu političku borbenost, a test vremena je potvrdio punu lojalnost srpskom narodu i njegovim interesima i vrednostima. Knjiga bi mogla biti napisana o svim pokušajima Kurtija da naudi Srpskoj listi. Zato je moja poruka srpskom narodu da se čvrsto vežu za Srpsku listu koja je poput političkog hrasta kojeg ni vetrovi ni oluje ne mogu pomeriti.

Cilj svih Kurtijevih napada je proterivanje našeg naroda sa Kosova i Metohije

Šta je cilj ovih poteza Kurtijeve vlade i kako im se suprotstaviti?

- Cilj svih ovih Kurtijevih napada jeste proterivanje Srba ili njihovo potčinjavanje Prištini. Kurti je razvio kompleks niže vrednosti zbog toga što tokom rata 1998. i 1999. godine nije bio u mogućnosti da se oružjem bori protiv Srbije i srpskog naroda. On zato ima stalnu potrebu da se dokazuje kao pravoverni borac za tzv. nezavisno "Kosovo", i opsesivna ambicija mu je zaokruživanje albanskog separatističkog projekta na Kosovu i Metohiji. To je u izvesnom smislu politika kontinuiteta, ali sredstva kojima se Kurti služi ukazuju da je pred nama veoma opasna kombinacija kontinuirane ideologije mržnje i čitavog niza ličnih patoloških motivacija.

Knjiga bi mogla biti napisana o svim pokušajima prištinskog

režima da naudi SL

Priština nastavlja sa uzurpacijom preduzeća na KiM u srpskom sistemu i otimanjem imovine, da li se i kako ovo nasilje može zaustaviti?

- To je pitanje sa kojim se suočavamo od 2000. godine. Kao država, zajedno sa našim predstavnicima na terenu, činimo sve da pomognemo našem narodu kojem je jednostranim i protivpravnim potezima Prištine uskraćeno pravo na rad, uz brojna druga prava. Nijedan radnik nije niti će ostati bez svojih prinadležnosti koje isplaćuje država Srbija i ona se u dan isplaćuju. Takođe, 5.000 naših socijalno najugroženijih nezaposlenih Srba sa Kosova i Metohije već dobija svakog meseca finansijsku pomoć države Srbije u iznosu od 20.000 dinara, a od oktobra još 5.000 ljudi biće obuhvaćeno ovim programom. To su konkretne, opipljive mere i podrška našem narodu da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima. Samo u zdravstvu smo otvorili više od 1.500 radnih mesta za nekoliko godina, kao i u drugim oblastima gde je to moguće i nastavićemo sa paketima finansijske pomoći i novim radnim mestima i ubuduće. Politička situacija je takva da jedino međunarodna zajednica, odnosno države koje imaju najveći uticaj u Prištini, mogu zaustaviti Kurtijevo divljanje. S druge strane, zahvaljujući predsedniku Vučiću i ekonomskoj stabilnosti države Srbije, mi smo u mogućnosti da pomognemo našem narodu više neko ikad ranije i zato danas imamo najveće finansijske mere podrške.

Nijedan radnik neće ostati bez prinadležnosti koje isplaćuje država Srbija

Šta za bezbednost Srba na KiM, ali i mir u regionu, znači to što se Priština ubrzano naoružava i formira tzv. kosovsku vojsku protivno svim sporazumima i Rezoluciji 1244 SB UN, ali i sklapa vojne paktove sa Tiranom i Zagrebom?

- Našem regionu je nesumnjivo potrebno više saradnje i jačanja poverenja kako bi u ekonomskom i svakom drugom smislu mogao da se nada smanjenju raskoraka koji postoji između nas i razvijenijih delova Evrope. To nisu puke fraze, jer i predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije su na sasvim konkretne načine radili na jačanju regionalne saradnje. Ipak, svedoci smo svojevrsnog apsurda da na politiku Srbije koja poziva na saradnju, neki u regionu reaguju kao da je reč o pozivu na uzbunu, dok još veću paniku izgleda izaziva kada Srbija izađe iz nametnute uloge "negativca". U takvoj situaciji se određeni faktori sete Kosova i Metohije, kao mekog trbuha u koji nas je potrebno udariti kako bismo umanjili svoje ambicije za razvoj i napredak. Opasno i protivpravno naoružavanje Prištine i pravljenje čudnih regionalnih vojnih saveza ne može se tumačiti drugačije nego kao pretnja Srbiji i srpskom narodu. To svakako nije lagodna situacija, ali to će nam poslužiti kao poziv na snažniju unutrašnju koheziju i još uporniji rad na izgradnji napredne i prosperitetne Srbije. Deo tog napretka Srbija će prikazati i za koji dan na veličanstvenoj vojnoj paradi 20. septembra u Beogradu. 

