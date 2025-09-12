Politika

VUČIĆ O LICEMERJU BLOKADERA: Održali su 24.000 neprijavljenih, kriminalnih skupova, a sada im smeta vojska!

12. 09. 2025. u 22:36

"U KRIMINALNIM skupovima su učestvovali i evropski poslanici", navodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Informer, a komentarišući licemerje blokadera koji se žale zbog održavalja velike vojne parade, te zbog kako kažu "blokiranja grada".

Kaže da se ljudi koji su održali 24.000 neprijavljenih, kriminalnih skupova žale da vojska "blokira Beograd".

- U kriminalnim skupovima su učestvovali i evropski poslanici. Problem im je jedan park u Srbiji, a sada što ćemo da pokažemo srpsku vojsku, na radost svakog srpskog domaćina i svake srpske majke. Hoće da im deca budu sigurna - kazao je on.

